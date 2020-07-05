İlhan Palut istifa etti

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un yönetime istifasını sunduğu öğrenildi.

Tamer Tuna'nın yerine göreve gelen 43 yaşındaki İlhan Pamut'un yakın çevresiyle paylaştığı istifasının Başkan Mehmet Sepil tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Kariyerinde daha önce 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de Hatayspor'u çalıştıran ve Göztepe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Palut'un istifasında son 9 maçta yalnız 1 galibiyet alınması ve takımın düşüşe geçen performansının rol oynadığı öğrenildi.

Göztepe'de kalan haftalar için bir teknik direktörle anlaşılıp anlaşılmayacağı ise şu anda belirsiz. Palut'la ilk yarıda ve ikinci yarının başında iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı ekip, ardından üst üste puan kayıplarıyla 38 puanı aşamayıp hedefsiz kaldı. Göztepe, ligdeki son 4 maçta Ankaragücü, Gençlerbirliği, Galatasaray (D) ve Sivasspor karşısına çıkacak.