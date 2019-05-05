İspanya'da kazanan isim belli oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. yarışı İspanya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun dördüncü ayağı, İspanya'nın Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı. Yarışa 3. sıradan başlayan son 3 yılın şampiyonu Marc Marquez, bu sezon 2'nci, kariyerinin 46. MotoGP zaferine ulaştı. Bitiş çizgisini Marquez'den 1.6 saniye sonra geçen Suzuki Ecstar sürücüsü Alex Rins 2'nci, liderin 2.4 saniye gerisindeki Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales ise 3'üncü oldu. Bu sonuçla Marquez, puanını 70'e çıkararak pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Sezonun 5. yarışı Fransa Grand Prix'si, 19 Mayıs'ta koşulacak. Pilotlar klasmanı 1. Marc Marquez (İspanya): 70 puan 2. Alex Rins (İspanya): 69 3. Andrea Dovizioso (İtalya): 67 4. Valentino Rossi (İtalya): 61 5. Danilo Petrucci (İtalya): 41 AA

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