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8 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

İstanbul'da ''Formula 1'' hazırlığı: Trafiğe kapatılacak bu yollara dikkat!

08 Kasım 2020, Pazar 19:00
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtımı ve tanıtım filmi çekimleri için 9-10 ve 11 Kasım tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri Avrasya Tüneli, Kennedy Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere bazı güzergahlarda farklı saatlerde trafik akışının durdurulacağı bildirildi.

9 Kasım Pazartesi günü 12.50 - 13.35 saatleri arasında Avrasya Tüneli'nin Samatya Güney giriş noktası ve Avrasya Tüneli Anadolu istikameti ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

Bu güzergahı kullanacak vatandaşlar alternatif olarak sahil Güney Sirkeci istikameti ve Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı istikametini kullanabilecek.

Yine Pazartesi günü, 14.45 - 17.30 saatleri arasında Muallim Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş istikameti, Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi, Bebek Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi, Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi trafiğe kapatılacak.

Bu güzergahı kullanacak vatandaşlar, Dere Boyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kuruçeşme Çağrı Sokak, Yeşil Pınar Sokak, Arnavutköy Dere Sokak, Bebek Hamam Sokak güzergahlarını kullanabilecek.

10 Kasım Salı günü ise, 08.30 - 11.45 saatleri arasında Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı’ya gelmeden U dönüşü kapatılacak. Yine Sahilyolu Sirkeci istikameti, Aksakal Sokak'tan Çatladıkapı istikameti, Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti, Sirkeci Meydan’dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı olacak.

Bu güzergahta trafik akışı, Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye, Aksakal Sokak'tan akım Küçük Ayasofya Caddesi’ne, Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine, Sirkeci Meydan’dan akım Ankara Caddesi’ne yönlendirilecek.

Yine Salı günü, 08.30 - 11.45 saatleri arasında Galata Köprüsü ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

Bu güzergah üzerindeki trafik, Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde Valilik istikametine, Cemil Birsel Caddesi’nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu’na, Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

11 Kasım Çarşamba günü 13.45 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Bu güzergah üzerindeki trafik akışı ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönlendirilecek.

AA

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