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19 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

İtalya Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rekora imza attı

19 Kasım 2019, Salı 17:00
2018 Dünya Kupası'na gidemeyerek hayal kırıklığı yaşayan İtalya Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki bütün maçlarını kazanarak, bir rekora imza attı.

2018 Dünya Kupası'na katılamayarak büyük hayal kırıklığı yaşayan İtalya Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'ndaki bütün maçlarını kazanarak, eski başarılı günlerine dönüş sinyali verdi. 

Takvimler, 13 Kasım 2017'yi gösterdiğinde İtalyan futbolu, sportif başarısızlık bakımından tarihinin en kötü gününü geçiriyordu.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda, ilk maçta 1-0 yenildiği İsveç ile kendi sahasında da golsüz berabere kalan İtalya Milli Takımı, 1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine gidememenin şokunu yaşıyordu.

Rusya’nın 2018 yılında ev sahipliği yaptığı ve Fransa’nın şampiyonluğu ile sona eren 21. FIFA Dünya Kupası, tarihe İtalya’nın 60 yıl sonra katılmadığı organizasyon olarak geçmişti.

Tarihi başarısızlığın ardından dönemin milli takım teknik direktörü Gian Piero Ventura ile İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio görevlerinden ayrılmak durumunda kalırken, "Gök Mavililer"in bu şoku nasıl atlatacağı merak konusuydu.

İtalya için Mancini çare oldu

2018 Dünya Kupası'na gidemeyerek büyük hayal kırıklığı yaşayan İtalya’da futbolun başındaki isimler, çareyi bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran İtalyan teknik direktör Roberto Mancini’de buldu.

O dönemde Rus ekibi Zenit’ten ayrılan Mancini, Mayıs 2018’de İtalya Milli Takımı'nın başına geçti.

Deneyimli teknik adam, Mayıs 2018’den bu yana 5’i hazırlık, 4’ü UEFA Uluslar Ligi, 10’u da 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri olmak üzere İtalya'nın başında 19 maça çıktı.

Mancini idaresindeki İtalya, 5 hazırlık maçında; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, 4 UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiden oluşan bir performans gösterdi.

Bir önceki büyük şampiyonanın elemelerinde yaşadığı kötü sürprizi bir daha yaşamak istemeyen İtalyanlar, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu’nda işini bu sefer sıkı tuttu.

11 maçlık galibiyet serisi

İtalya Milli Takımı, Finlandiya, Yunanistan, Lihtenştayn, Bosna Hersek ve Ermenistan’ın yer aldığı J grubunda başarılı bir performans sergiledi.

Elemelerdeki 10 maçın tamamını kazanan Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı, ülke tarihine geçerek ilk kez Avrupa Şampiyonası elemelerinde üst üste 10 galibiyet aldı.

"Gök Mavililer", 20 Kasım 2018’de ABD ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları hazırlık maçı ve Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki 10 maç da dahil olmak üzere toplam 11 maçtan da zaferle ayrılarak, bir sene boyunca oynadığı tüm maçları da kazanma başarısı gösterdi.

Diğer yandan teknik direktör Roberto Mancini de üst üste 11 maç kazanan ilk teknik direktör olarak İtalyan futbol tarihine geçti.

Mancini, 15 Kasım’daki 3-0’lık Bosna Hersek galibiyetiyle kırdığı Vittorio Pozzo'nun 1938-39’da elde ettiği 9 maçlık galibiyet serisi rekorunu da 11 maça çıkarmış oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamayarak yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından "Gök Mavililer", 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gösterdiği bu performansla, hem "küllerinden yeniden doğdu" dedirtti hem de şampiyonanın finallerinde de iddialı takımlardan biri olacağını gösterdi.

Müzesinde 4 Dünya Kupası (1934,1938,1982, 2006) bulunan İtalya, Avrupa Şampiyonası’nda ise sadece bir kez (1968) mutlu sona ulaşabildi.

AA

Etiketler: italya
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