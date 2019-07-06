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Juventus dediğini yaptı, Merih Demiral'ı kaptı

06 Temmuz 2019, Cumartesi 19:56

FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞİP, PORTEKİZ’İN SPORTİNG LİZBON KULÜBÜNE GİDEN MERİH DEMİRAL 2018’DE ALANYASPOR’A TRANSFER OLDU. BURADAKİ BAŞARISIYLA İTALYAN EKİBİ SASSUOLO’NUN DİKKATİNİ ÇEKİP, ANLAŞAN MİLLİ FUTBOLCU MERİH DEMİRAL, 18 MİLYON AVRO KARŞILIĞINDA DÜNYA DEVİ JUVENTUS’LA 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Merih Demiral’ı kadrosuna kattı. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde Alanyaspor’dan Sassuolo’ya giden 21 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüp, Merih Demiral için Sassuolo’ya 18 milyon avro bonservis ödeyecek. Fenerbahçe altyapısından yetişen milli futbolcu, Sassuolo formasıyla çıktığı 14 maçta iki gol attı. Merih Demiral, 5 Mart 1998 yılında Kocaeli’de dünyaya geldi. Stoper mevkiinde oynayan milli oyuncumuz kariyerine 1 Temmuz 2013’te Fenerbahçe’nin alt yapısında futbol oynayarak başladı.

Sırasıyla sarı lacivertli ekibin U16, U17 ve U19 takımlarında yer alan Demiral daha sonra Portekiz ekibi Alcanenense’ye bedelsiz olarak transfer olmuştu. 2017’de ise yine Portekiz ekibi Sporting’in B takımında oynayan milli oyuncumuz 2018’de önce A takıma geçmiş oradan da Alanyaspor’a transfer olmuştu. Son olarak İtalyan ekibi Sassuolo’ya transfer olan genç oyuncu burada ortaya koyduğu başarılı performans ile Juventus’un da dikkatini çekti. İtalyan devinin Merih Demiral için 18 milyon avro bonservis bedeli ödediği bildirildi.

Etiketler: merih demiral
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