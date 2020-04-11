Koronavirüse yakalanan Arsenal teknik direktörü tamamen iyileşti

Koronavirüse yakalanan Arsenal'ın teknik direktörü Arteta hastalığı tamamen atlattığını söyledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, hastalığı tamamen atlattığını söyledi. Arteta, BBC'ye yaptığı açıklamada, koronavirüsün getirdiği zorlukların herkesi etkilediğini belirterek, "Ailem, akrabalarım ve tanıdığım birçok insan bu karmaşık durumla mücadele etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı. Geçen ay koronavirüse yakalandığını hatırlatan 38 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Şimdi tamamen iyileştim, kendimi çok iyi hissediyorum." yorumunu yaptı. Eşine ve başka bir kişiye daha virüsü bulaştırdığını kaydeden Arteta, onların da hastalığı atlattığını ve durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi. AA

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