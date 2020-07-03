"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Leroy Sane, Bayern Münih ile anlaştı

03 Temmuz 2020, Cuma 11:52
Bayern Münih, Manchester City'de forma giyen Leroy Sane'yi 5 yıllığına kadrosuna dahil etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Alman milli futbolcu Leroy Sane'yi 5 yıllığına kadrosuna dahil etti.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Sane ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandığı, futbolcunun gelecek haftadan itibaren Münih'te yeni sezona hazırlanmaya başlayacağı belirtildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Leroy Sane'nin Münih'e gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, Alman futbolcunun kalitesini son yıllarda, özellikle de milli takımda kanıtladığını söyledi.

Rummenigge, "Hedefimiz, en iyi Alman oyuncuları Bayern Münih'te toplamak ve Leroy Sane'nin transferi bunun altını çiziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Leroy Sane de Bayern Münih'in büyük ve hedefleri bulunan bir takım olduğunu, bu hedeflerin kendisine uyduğunu kaydetti.

24 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih ile şampiyonluklar yaşamak istediğini, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı hedeflediğini aktardı.

2016'da Schalke 04'ten Manchester City'ye transfer olan Leroy Sane, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Manchester City formasıyla 135 maçta 39 gol atan Sane, Almanya Milli Takımı'nda ise 21 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

AA

Etiketler: Leroy Sane, Bayern Münih
Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sakarya'daki patlamayla ilgili son durum?

    Sakarya'daki patlamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

    Kovid-19 tedavisinde AB'den onay alan ilk ilaç oldu

    Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu geçti

    Fransa Başbakanı istifa etti

    Cemal Kaşıkçı davası başladı

    Enflasyon rakamları açıklandı

    Fransa'dan 'Ayasofya' açıklaması

    Demokrat bir nesil geliyor

    Gençler: “Bir numaralı problem adaletsizlik”

    Üç-beş edepsizin suçu millete yüklenemez

    Rusya'nın Kovid-19 kaybı 1 trilyon rubleyi aştı

    İsveç: İsrail'e baskı sürdürülmeli

    44 Dini Kurul: Filistin topraklarında devam eden Siyonist zulmü kınıyoruz

    Kovid-19 Türkiye Durum Raporu paylaşıldı

    En çok vaka olan 5 şehir açıklandı

    Kanada tarihinde Müslümanlar açısından bir ilk yaşandı

    ABD'de günlük vaka sayısında rekor artış

    Dünya medyası da Ayasofya'ya odaklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Halûk Savaş
    Mustafa ÖZBEK

    AYM’nin Bylock tesbitleri ve çelişkileri
    Cevher İLHAN

    Türkiye karartılıyor…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Demokrat bir nesil geliyor
    Risale-i Nur'dan

    Gelen neslin kapısında durmayınız
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan hayatının dokuz gâyesi
    Ahmet BATTAL

    Hükümet üniversite kurdu - 2
    Faruk ÇAKIR

    Çare vardır
    Şemseddin ÇAKIR

    Ümitvar olmak - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.