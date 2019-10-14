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14 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Mehmetçik'i unutmadılar...

14 Ekim 2019, Pazartesi 15:49
Katıldıkları uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atan milli sporcular, elde ettikleri başarıların ardından Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Türkiye, sporda futboldan cimnastiğe, bokstan golbola kadar çeşitli branşlarda başarılarla dolu bir haftayı geride bıraktı.

Milli sporcuların uluslararası arenada elde ettiği başarılar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla "Barış Pınarı Harekatı"nı yürüten Mehmetçik için de büyük moral oldu.

Ay-yıldızlı sporcuların Mehmetçik'e moral olması için asker selamı vermesi, önce yeşil sahada başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında İstanbul'da Arnavutluk'u 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 yendi. Grupta puanını 18'e çıkaran ve liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar, EURO 2020'ye katılma yolunda önemli bir avantaj sağladı.

Milli futbolcular, golün ardından Mehmetçik'e asker selamı gönderdi. Diğer branşlarda başarılar elde eden sporcular da asker selamı vererek kazandıkları madalyaları Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e armağan etti.

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk galibiyetiyle başlayan sportif açıdan olumlu hava, hafta sonu diğer branşlarda da sürdü.

İbrahim Çolak tarihe geçti

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, büyük bir başarıya imza attı.

Halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Almanya'da 14.933'lük derecesiyle İstiklal Marşı'nı dinleten milli cimnastikçi, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Şampiyonada paralel aletinde mücadele eden Ahmet Önder ise 14.983 puanla dünya ikinciliğini elde etti.

Ahmet Önder'in de derecesiyle Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda iki madalya kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonada milli sporcular İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Cimnastik Milli Takımı, madalya sıralamasında ise 4. basamakta yer aldı.

Boksta Türkiye rüzgarı

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, aldıkları madalyalarla 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi umutları artırdı.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 3 milli sporcu, final müsabakasına çıktı.

Busenaz Sürmeneli, 69 kilo finalinde Çinli Liu Yang'ı yenerek altın madalyaya uzandı. Alt yaş kategorilerinde önemli başarıları bulunan 21 yaşındaki Busenaz, kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Yarı finalde 6 dünya şampiyonluğu bulunan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi yenen Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo) ise finalde ev sahibi ülkeden Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

81 kiloda mücadele eden Elif Güneri de ikincilik kürsüsüne çıkarken, Türkiye organizasyonu 1 altın ve 2 gümüş madalyayla tamamladı.

Golbolda Avrupa şampiyonluğu

Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, Almanya'nın Rostock kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli takım, tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye, organizasyonda 2015 yılında birincilik, 2017'de ise ikincilik elde etmişti.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan millilerin, 2018'de de dünya ikinciliği bulunuyor.

Ayhancan Güven ikinci kez şampiyon

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupa Fransa'da ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle Almeras by Martinet takımı adına yarışan 21 yaşındaki milli sporcu, Paul Ricard Pisti'nde koşulan son yarıştan zaferle ayrıldı.

Podyumda İstiklal Marşı'nı dinleten Ayhancan, ikinci şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.

İşitme engelli judoculardan Avrupa ikinciliği

Belçika'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç'ten oluşan Kata Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada ayrıca 48 kiloda Rojda Sarıyel ve +100 kiloda Furkan Acar, bronz madalya aldı.

AA

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