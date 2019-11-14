"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Milli takım, İzlanda'yı misafir ediyor

14 Kasım 2019, Perşembe 11:21
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında 14 Kasım Perşembe günü (bu akşam) sahasında İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

Milli takımda, sakatlıkları süren kaptan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Beraberlik yetiyor

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.

Türkiye'nin yer aldığı grupta 14 Kasım Perşembe günü TSİ 22.45'te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.

Aday kadro

A Milli Takım'ın İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

9. hafta maçları 

Elemelerin 9. haftasında 14 Kasım Perşembe günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

A Grubu

22.45 İngiltere-Karadağ

22.45 Çekya-Kosova

B Grubu

22.45 Sırbistan-Lüksemburg

22.45 Portekiz-Litvanya

H Grubu

20.00 Türkiye-İzlanda

22.45 Fransa-Moldova

22.45 Arnavutluk-Andorra

AA

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD Suriye'de petrole odaklandı

    MSB: Türk ve Rus unsurları altıncı kara devriyesini de tamamladı

    59 milyon vatandaş deprem riskli alanlarda ikamet ediyor

    İB'den ara bölgede kalan yabancı teröriste ilişkin açıklama

    Milli takım, İzlanda'yı misafir ediyor

    Eğitimde karnesiz ilk ara tatil başlıyor

    Senatör Graham'dan Ermeni tasarısı kararı: 'Tarihi yeniden yazmamalıyız'

    Sanayi üretim rakamları açıklandı

    Yargı reformu böyle mi uygulanacak?

    Ortak basın açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

    Kritik görüşme sonrası Trump'tan açıklamalar

    OHAL Komisyonu’nda kabul sayısı düşük

    ‘İhraç edilen sağlıkçıların suçu ne?’

    BM'den Gazze uyarısı

    Eski bakanın üniversite isyanı

    Diyabet konusunda bilinçlenmeliyiz

    Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama: MSB ve Valilikten açıklama

    Netanyahu: Savaşın zirvesindeyiz

    'Erdoğan'ın endişe düzeyi yüksek'

    LÖSEV'den Sağlık Bakanı Koca'nın iddialarına cevap

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL Komisyonu’nda kabul sayısı düşük
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı reformuna direniş...
    Genel

    Yargı reformu böyle mi uygulanacak?
    Genel

    ‘İhraç edilen sağlıkçıların suçu ne?’
    Genel

    Eski bakanın üniversite isyanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ortak basın açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratlık ve Kemalizm
    Genel

    Kritik görüşme sonrası Trump'tan açıklamalar
    Ali Rıza AYDIN

    Her şeyin bir miadı var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.