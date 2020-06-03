Monaco’nun yıldızından örnek davranış

FRANSIZ EKİBİ MONACO’NUN GOLCÜSÜ KEİTA BALDE, 200 MEVSİMLİK İŞÇİNİN GIDA, KONAKLAMA VE KIYAFET İHTİYAÇLARINI KARŞILAYARAK ÖRNEK BİR DAVRANIŞA İMZA ATTI.

Fransız ekibi Monaco'da forma giyen forvet oyuncusu Keita Balde, 200 mevsimlik işçinin gıda, konaklama ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılayarak örnek bir davranışa imza attı. İspanya'nın Katalonya bölgesinde doğan 25 yaşındaki futbolcu, bu bölgede mevsimlik olarak çalışan çoğu Senegalli 200 işçiye sahip çıktı. Kendisi de Senegal asıllı olan Balde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yiyecek bulamadan sokaklarda yatıyorlardı. Günde 12 saat çalışıyorlar, koronavirüs nedeniyle durmuyorlar. Gıda, konaklama ve kıyafet ihtiyaçlarına yardımcı oldum. Bunu gizlice yapmak isterdim ama onlara kalacak yer bulabilmek için paylaşmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı. Balde, Senegal'de koronavirüsle mücadele için daha önce 17 bin avro bağışlamıştı. Barcelona'nın altyapısından yetişen Balde, Lazio'da 4 sezon forma giydikten sonra 2017 yazında Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Senegal Milli Takımıyla 30 maça çıkan Balde, 5 gol attı.

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