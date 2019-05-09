PFDK 6 Süper Lig takımına ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Trabzonspor'a para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin farklı ihlallerden dolayı Beşiktaş'a 319 bin lira, Çaykur Rizespor'a 170 bin lira, MKE Ankaragücü'ne 150 bin lira, Fenerbahçe'ye 140 bin lira, Atiker Konyaspor'a 44 bin lira, Trabzonspor'a ise 20 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Atiker Konyaspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke ettiği kaydedildi.