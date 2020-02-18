PFDK'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş Başkanı Çebi ile siyah-beyazlı kulübe ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile siyah-beyazlı kulübe ve Fenerbahçe Kulübüne para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 75 bin lira para cezası verdiği belirtildi. Kurulun, Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor karşısında izin alınmadan pankartla sahaya çıkmasından dolayı Fenerbahçe Kulübüne 24 bin lira para cezası kestiği aktarıldı. Beşiktaş'ın ise resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. AA

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