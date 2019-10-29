PFDK sevkleri açıklandı

Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray, farklı gerekçelerle disipline sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, Süper Lig'in 9. haftasındaki Göztepe müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk ettiği bildirildi. Gaziantep Futbol Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy'un sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi. Aytemiz Alanyaspor'un saha olayları, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray'ın ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenlerinden PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Hukuk Müşavirliğinin TFF 1. Lig kulüpleri Boluspor, Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor ile Bolusporlu futbolcu Umut Gündoğan ve Hataysporlu futbolcu Kubilay Sönmez'i farklı gerekçelerle PFDK'ye sevk ettiği belirtildi. AA

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