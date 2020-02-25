PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TTF) Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Volkan Kazak ve Deniz Türüç'ün tedbirli, Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues ve Ozan Tufan tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Galatasaray'da ise Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş, Mert Çetin tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi. Trabzonspor Kulübü de Beşiktaş karşılaşmasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

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