PFDK sevkleri gerçekleştirildi

Galatasaraylı futbolcu Seri, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Gençlerbirlikli futbolcular Polomat ve Ahmet Oğuz, PFDK'ye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Gençlerbirlikli futbolcular Pierre Yves Nicolas Polomat ve Ahmet Oğuz'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında kırmızı kart gören Seri'nin kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor ile yaptıkları lig maçında sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle disipline gönderildiği kaydedildi. Gençlerbirliği'nin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı lig müsabakasında kırmızı kart gören Polomat ile Ahmet Oğuz'un da sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin ayrıca Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi, lig karşılaşmasında tribünlerde merdivenlerin boş bırakılmaması, Galatasaray'ı talimatlara aykırı hareket, MKE Ankaragücü ile Yukatel Denizlispor'u ise saha olaylarından dolayı disipline sevk ettiği vurgulandı. AA

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