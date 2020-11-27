Podolski: Türkiye'yi dünyaya tanıtacağım

ANTALYASPOR’UN ALMAN YILDIZI LUKAS PODOLSKİ, "TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM DİYEBİLİRİM. TATİLLERİMİ BURADA GEÇİRİYORUM, DOSTLUKLARIM VAR. İKİNCİ VATANIMI TANITMAYA, BU GÜZEL ŞEHRİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİM" DEDİ.

Antalyaspor ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) iş birliğiyle Patara'da çekilen tanıtım videosunun lansmanına katılan yıldız futbolcu Lukas Podolski, Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu belirterek, "İkinci vatanımı tanıtmaya, bu güzel şehri desteklemeye devam edeceğim." dedi. Toplantıda konuşan Podolski, proje için gelen teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi.Antalya ve Türkiye'nin tanıtımı için çaba gösterdiğini ifade eden Podolski, "Sevdiğim işin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Örneğin benim köy pazarlarına gitmem, alışveriş yapmak ilginç gelebilir ama bu benim yaşam tarzım. Köyden gelen taze sebze ve meyveleri almak benim yaşam tarzım. Benim için son derece doğal. Türkiye benim ikinci vatanım diyebilirim. Tatillerimi burada geçiriyorum, dostluklarım var. İkinci vatanımı tanıtmaya, bu güzel şehri desteklemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Antalya için birçok proje getirdi

ATAV Başkanı Ege, videonun futbolun ve tarihin hayran kitlesini bir araya getirmek için video çekildiğini söyledi. Ege, kentin farklı güzelliklerini de Podolski ile tanıtmaya devam edeceklerini kaydetti. Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Beken, Antalya'nın güzelliklerini gösterirken, Antalyaspor markasını kullanmak ve bu marka ile öne çıkarmak istediklerini vurguladı. Podolski'nin transfer olduktan sonra kendilerine birçok proje ile geldiğini dile getiren Beken, "Kendisi okullara gidelim, üniversitelerde sempozyum yapalım, Kaleiçi'nde yürüyüş yapıp sosyal medyada paylaşalım, store için ürünler tasarlayalım gibi spor dışı faaliyetlerle ilgili düşüncelerini iletti. Podolski sadece futbolcu değil, bir dünya yıldızı. Saha içinde ve dışında disiplini kaybetmeden her türlü projeye destek vermeye çalışıyor. Bu da bir çok futbolcuya inşallah örnek olur" dedi.

ANTALYA’YI ÇOK SEVİYORUM

Antalya'nın farklı kültürel ve tarihi güzelliklerini keşfetmeye çalıştığını anlatan Alman yıldız Lukas Podolski, "Antalya benim için sadece Antalyaspor, stadyum, deniz ve kumdan ibaret değil. Ailemle, arkadaşlarımla güzel zaman geçirebileceğim, bisikletle turlayabileceğim, yürüyüş yapabileceğim güzel imkanlar sunan bir şehir. Antalya'yı dünyaya tanıtmak istiyorum. Kentin güzelliklerini bu videoda olduğu gibi görsellerle göstermek gerekiyor." diye konuştu.