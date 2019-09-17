Rıza Kayaalp bir ilke daha imza attı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i mağlup ederek altın madalya kazandı ve grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

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