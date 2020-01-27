'Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta'

NTV Spor'un haberine göre geçen hafta Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağladı. 47 yaşındaki teknik adamla ilgili resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Başkan Ahmet Nur Çebi, son detayları görüşmek üzere 47 yaşındaki teknik adamı kulübe çağırdı. Vodafone Park'ta yapılacak görüşmede anlaşma sağlandığı takdirde Yalçın, Çaykur Rizespor deplasmanında takımın başında olacak. NTV

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