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Sörloth durdurulamıyor

02 Şubat 2020, Pazar 16:16
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yenerek zirve yolunda önemli galibiyet elde eden Trabzonspor'un karşılaşmadaki ilk golünü atan Sörloth, ilk sezonunda 19 maçın 13'ünde attığı 16 golle takımına zirve yarışında büyük katkı yaptı.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yenen Trabzonspor'da, Alexander Sörloth attığı gollerle takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, bir maçı eksik bulunan bordo-mavili takımın 19 maçının tamamında forma giyerek bin 691 dakika görev yaptı.

Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 13'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Kaydettiği 16 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer almayı başardı.

Sörloth, Beşiktaş, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa (Sezonun ilk yarısında), Galatasaray, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor maçında 2, Kasımpaşa ile oynanan ikinci maçta 3 gol attı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 31'ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti.

Kariyerinin en golcü dönemi

Sörloth, Trabzonspor'da ligin ortalarında olmasına karşın kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 16 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.

Bu sezon tüm resmi maçlarda ise bordo-mavili takımda 19 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland ile resmi maçlarda 15 gole ulaşmıştı.

Son 8 haftada 10 gol

Sörloth, ligde son 8 haftada rakip filelere 10 gol gönderdi.

Son 8 maçın 7'sinde gol atmayı başaran Norveçli futbolcu, rakip takımlar tarafından durdurulamazken takımını zirve yarışında taşıdı.

Üç büyükleri boş geçmedi

Sörloth, Trabzonspor'un üç büyük rakibine karşı da ilk sezonunda gol atma başarısı gösterdi.

Golcü oyuncu, bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş, 2-1 galip geldiği Fenerbahçe ve 1-1 biten Galatasaray maçında birer gol kaydetti.

1 gol daha atarsa Cardozo'yu yakalayacak

Sörloth, ligde 19 maç oynayan bordo-mavili takımda 1 gol daha atması halinde kulüp tarihinde Oscar Cardozo ile en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu olacak.

Norveçli oyuncu, 1 gol atması durumunda 2014-2015 sezonunu 17 golle tamamlayan Oscar Cardozo'yu yakalayıp gözünü 1995-96 sezonunda 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze'nin başarısına dikecek.

2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega'yı geride bırakan Norveçli golcü, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geçmişti.

AA

Etiketler: Sörloth
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