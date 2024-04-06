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6 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Süper Kupa yarın sahibini bulacak

06 Nisan 2024, Cumartesi 14:52
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'den gol yemedi

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Galatasaray'ın savunması, Fenerbahçe'nin hücumu öne çıkıyor

Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek iki takım, bu sezon başarılı istatistikleriyle de dikkati çekiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Galatasaray, bu sezon çıktığı 31 lig maçında yediği 20 golle en iyi savunma yapan takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta ağları 83 kez havalandıran Fenerbahçe ise ligin en golcü ekibi olarak öne çıkıyor.

Galatasaray bugün, Fenerbahçe yarın Şanlıurfa'ya gelecek​​​​​​​

Galatasaray kafilesi, bugün özel uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Şanlıurfa'ya hareket edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Fenerbahçe ise daha önce açıkladığı gibi Şanlıurfa'ya yarın akşam saatlerinde gelecek. Sarı-lacivertli kafile, karşılaşmanın hemen ardından kendilerini bekleyen uçakla İstanbul'a dönecek.

Tarihteki 399. karşılaşma

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette yarın 399. karşılaşma oynanacak.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

AA

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