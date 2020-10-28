Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Ligde 7. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle: 30 Ekim Cuma: 20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus) 20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu) 31 Ekim Cumartesi: 13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Turgut Doman) 16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan) 19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Ali Şansalan) 1 Kasım Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Koray Gençerler) 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler) 19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Atilla Karaoğlan) 2 Kasım Pazartesi: 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Bahattin Şimşek) 20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yasin Kol) AA

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