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18 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Taha Akgül bronz madalya kazandı

17 Eylül 2023, Pazar 22:00
Milli güreşçi Taha Akgül, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, bronz madalya müsabakasında Macaristan'dan Daniel Ligeti ile karşılaştı.

Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, müsabakada Ligeti'yi 5-0 mağlup etti.

Taha Akgül, bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da kota kazandı.

Öte yandan milli güreşçilerden 74 kiloda Soner Demirtaş, üçüncü turda Ermeni rakibi Hrayr Alikhanyan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Soner, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Turan Bayramov'a 5-4 mağlup oldu.

Feyzullah Aktürk ise 92 kiloda, Bulgar rakibi Akhmed Adamovich Magamaev maçtan çekilince galip sayıldı ve çeyrek finale yükseldi. Feyzullah Aktürk, çeyrek finalde Kazak rakibi Rizabek Aitmukhan'a 11-0 yenildi.

Milli güreşçilerden 79 kiloda Ramazan İshak Sarı ise ikinci turda İranlı Rakibi Mohammad Ashghar Nokhodilarim'e 9-4 mağlup oldu.

57 kiloda Süleyman Atlı da ilk turda Alman Rakibi Niklas Stechele'ye 6-5 yenildi.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli güreşçi Taha Akgül'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Taha Akgül, üçüncülük karşılaşmasında Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 5-0 yenerek bronz madalya kazandı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti. Taha kardeşimi canıgönülden kutluyor, devam eden organizasyonda minderde ter dökecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

 

AA

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