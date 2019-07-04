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4 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Teknik direktör olarak yuvasına geri döndü

04 Temmuz 2019, Perşembe 15:00
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, efsanesi Frank Lampard'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun ve şanlı kariyeriyle kulüp tarihinin en büyük oyuncularından Lampard, 3 yıllık kontratla Stamford Bridge'e geri döndü." ifadesi kullanıldı.

İlk hocalık tecrübesini İngiltere Championship ekiplerinden Derby County ile yaşayıp Chelsea'ye gelen 41 yaşındaki İngiliz teknik adam Lampard ise duygularını şöyle ifade etti:

"Chelsea'ye hoca olarak geri döndüğüm için çok gururluyum. Herkes bu kulübe ve paylaştığımız tarihe olan sevgimi biliyor. Çok çalışmak ve Chelsea'ye daha fazla başarı getirmek için buradayım. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Futbolculuk döneminde Chelsea formasını giydiği 13 sezonda birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 3 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası kaldıran Lampard, milli takımda ise 106 maçta forma giymişti.

AA

Etiketler: lampard
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