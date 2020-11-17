'TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti. "TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim." ifadesini kullanan Kasapoğlu, "Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim." temennisinde bulundu. AA

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