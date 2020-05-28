TFF: Süper Lig için tüm hazırlıklar tamam

TFF, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması yönünde 7 kulübün yaptığı talebin reddedildiğini bildirdi.
Açıklamada, sezonun kalan bölümünde lig ve kupa maçlarında takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceği belirtildi.
TFF, Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçlarının 16 ve 18 Haziran tarihlerinde oynanacağını açıkladı.
AA