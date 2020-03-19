Türkiye'de ligler ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ankara'da TFF, TBF ve TVF Başkanları ile yaptığı kritik toplantıdan karar çıktı: Türkiye'de tüm ligler ertelendi.
Ankara'da KYK Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil katılım gösterdi.
Toplantıda Türkiye'de tüm liglerin ertelenmesi kararı alındı