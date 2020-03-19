"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Türkiye'de ligler ertelendi

19 Mart 2020, Perşembe 17:21
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ankara'da TFF, TBF ve TVF Başkanları ile yaptığı kritik toplantıdan karar çıktı: Türkiye'de tüm ligler ertelendi.

Ankara'da KYK Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil katılım gösterdi. 

Toplantıda Türkiye'de tüm liglerin ertelenmesi kararı alındı

 

Etiketler: Türkiye, lig, erteleme
Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Toygar

    19.3.2020 17:53:05

    Ağla Trabzonum ağla :(

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür

İstanbul'un bazı ilçelerinde 9 saate varan elektrik kesintileri yaşanacak

AB Liderler Zirvesi ertelendi

2 askerimiz şehit oldu

'Hava yolu sektörü devlet yardımı olmadan ayakta kalamayabilir'

Aytaç Yalman’ın ölüm nedeni koronavirüs

Cuma günü camiler kapatılacak, sela okunmayacak

Sağlık Bakanı Koca mecliste konuştu

Almanya'da virüs vakası sayısında büyük artış

Ekrem İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu alanlardan uzak durun

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 220 bini aştı

İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 59 azaldı

Ankara Üniversitesi'nde koronavirüs testlerine başlandı

Küresel deniz suyu seviyesi yükseliyor

Antalya'da en az 100 bin turizm çalışanının işsiz kalması bekleniyor

DSÖ'den Orta Doğu ülkelerine 'şeffaf davranın' çağrısı

Suriye'de çatışma: 6 sivil öldü

Gençlik ve Spor Bakanı, Kulüpler Birliği başkanları ile bir araya gelecek

4 bin Türk İtalya’da mahsur kaldı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL’den bu hale
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Süleyman KÖSMENE

Duâya çağrı
Rüstem GARZANLI

İlâhî bir ikaz: Koronavirüs
Mehtap Yıldırım Yükselten

Korona da ilâhî ikaz
Cevher İLHAN

Ve koronavirüs dersi...
Ahmet BATTAL

Yalancı çobanın beka meselesi
Risale-i Nur'dan

Akılları hayrette bırakan, İlâhî bir makine: Mikrop
Genel

Belâ ve musîbetler birer İlâhî ikazdır
M. Latif SALİHOĞLU

Said Nursî’yi tehdit eden paşalar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.