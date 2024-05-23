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Türkiye Kupası 11. kez Beşiktaş'ın oldu

23 Mayıs 2024, Perşembe 22:50
Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu ve kupayı 11. kez müzesine götürdü.

Karşılaşmanan 14. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Sol kanatta Eren Elmalı'nın yerden pasında orta sahada taç çizgisi yakınında Necip Uysal'dan vücut çalımıyla sıyrıldıktan sonra topu kontrol eden Onuachu, süratle ceza sahasına yöneldi. Nijeryalı oyuncu, ceza alanında Colley'i çalımladıktan sonra altıpasın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

16. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muleka, sağdan ceza sahasına girip Eren Elmalı ve Denswil'i geçtikten sonra şutunu çıkardı, kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada siyah-beyazlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Masuaku'dan aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+3. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Salih Uçan'ın ceza sahasında içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Bardhi'nin eliyle müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Muleka'nın ceza yayı solunda çizgi yakınından aşırtma pasında, Salih Uçan'ın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

62. dakikada iki takımın da birer şutu direkten döndü. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Svensson'a çarparak havalanan topa Visca'nın kafa vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak, altıpasın içinde Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Aynı dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

70. dakikada Visca'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı.

89. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde Meunier'nin ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'un sağına uzanarak çeldiği top, Pepe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun arka direkte yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

90+4. dakikada Al-Musrati Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Pepe'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Al-Musrati'nin ceza yayının hemen gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

AA

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