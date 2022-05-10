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11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Türkiye Kupası'nda ilk finalist Trabzonspor'u eleyen Kayserispor oldu

10 Mayıs 2022, Salı 23:39
Yukatel Kayserispor, Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükseldi.

40'ıncı saniyede Trabzonspor penaltı kazandı. Altıpas içerisinde Cornelius ile Carole arasındaki iki mücadelede hakem Carole'ün topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

3. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

8. dakikada Onur Bulut'un ortasında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiam'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu çelmeyi başardı.

9. dakikada ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu son anda çeldi.

25. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut'un pasında ceza sahası önündü topla buluşan Bertolacci'nin, yerden köşeye gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

28. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. İbrahim Akdağ'ın ortasında, savunmanın arkasına koşu yapan Mustafa Pektemek'in, kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda top auta gitti.

48. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Mustafa Pektemek'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

58. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiam'ın sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

59. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol taraftan Bertolacci'nin kullandığı kornerde topu kontrol etmeyi başaran Hosseini'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

67. dakikada Bertolacci sol kanattan yaptığı ortada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top sağ kale direğine çarparak oyun alınan döndü. Dönen topu tamamlayan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

82. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cornelius, sert şutunda kaleci Lung topu çeldi. Dönen topu tamamlayan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Lung yine topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Bakasetas'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.

89. dakikada sol kanattan Carole'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah Başsan, Yusuf Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Bertolacci'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan topu sürdükten sonra kaleyi cepheden gören pozisyonda sert vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 4-2.

Karşılaşma Kayserispor'un 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başardı.

AA

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