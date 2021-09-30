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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

UEFA'da çifte heyecan

30 Eylül 2021, Perşembe
FENERBAHÇE, KADIKÖY’DE YUNANİSTAN'IN OLYMPİAKOS TAKIMI ÖNÜNDE GALİBİYET ARIYOR. - GALATASARAY, FRANSA DEPLASMANINDA BUGÜN OLYMPİQUE MARSİLYA KARŞISINA ÇIKIYOR.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor. Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Olympiakos önünde 8 futbolcusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında bugün deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak.Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

GRUPTA GALATASARAY LİDER

Galatasaray ve Marsilya'nın yanı sıra İtalya'nın Lazio ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı E Grubu'nda ilk maçlar sonucunda sarı-kırmızılı ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken puansız Lazio ise son sırada bulunuyor. Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puanlar dönerek avantajını sürdürmek istiyor. Geçen sezon Fransa 1. Futbol Ligi'ni 5. sırada bitirerek doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

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