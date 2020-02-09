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VAR’da neler oluyor?

09 Şubat 2020, Pazar 09:00
Fenerahçe camiası Alanyaspor maçının son dakikasında penaltı bekledikleri pozisyonda VAR’a gidilmemesine sert tepki gösterdi. Teknik Direktör Ersun Yanal, “Sen benim hakkımı nasıl yersin. Bu hakkı yiyorsan bunu kim ödeyecek. Bu iş selfie çektirmeye benzemez. Bana VAR’dan haber gelmedi diyorsa VAR’daki adam ya uyuyor ya da çekirdek mi çitliyor, ne yapıyor” diye sordu.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldıkları maçta son dakikada penaltı bekledikleri pozisyonda VAR’a gidilmemesine sert tepki gösterdi. Yanal, sözlerini, şöyle sürdürdü: “Adaletin olmadığı bir yerde futbol da olmaz hiçbir şey de. Fenerbahçe idari kararlarla adil olmayan yöntemlerle yönetilecek bir camia olamaz, mümkün değildir. Herkes bu konuda ayağını denk alacak. Futbol ortamı ciddi gerilmeye başladı. Biz hakemlerle ilgili yorum yapmıyoruz. Onları alıp burada kağıt parçası gibi o tarafa bu tarafa atmıyoruz. Yanlış karar verebilir, saygı duyarız. Avrupa’nın en iyi VAR sisteminin olduğunu falan iddia ediyoruz. VAR’a gitmeniz gereken pozisyonda gitmiyorsunuz. Biz kötü oynayabiliriz ama sen benim hakkımı nasıl yersin. Bu hakkı yiyorsan bunu kim ödeyecek? Bu iş selfie çektirmeye benzemez. Bu iş, ciddi bir iştir. Bu iletişim nasıl gerçekleşmiyor.  Bana VAR’dan haber gelmedi diyorsa VAR’daki adam ya uyuyor ya da çekirdek mi çitliyor, ne yapıyor” Rakiplerinin pozisyonlarında VAR’a gidilmesini de doğru bulduğunu anlatan Ersun Yanal, “Gitmesi gerekiyordu, gitti. Biz bundan yüksünmüyoruz. Peki bizim pozisyonlarımızda gitmeme hakkını kim veriyor sana? Hakikaten çok merak ediyorum. Bu şartlarda futbolu konuşmak, bu kararları kabul etmektir. Ben bu kararları kabul etmiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

YANAL: Bir bypass yapsınlar

Futbolda bir kaos ortamı olduğunu savunan Yanal, “Kim elini ayağını çekecekse çeksin, rahatlasın. Niye hep konuşuyoruz bunu. Sizlerde bu konuyu değerlendirin. Medya bu konuda önder, topluma halka anlatan. Lütfen bu sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolunun adaleti için. Bizi istemiyorlarsa bir süre dinlenelim. Bir baypas yapsınlar. Fenerbahçe büyük bir camia, ciddi olmak lazım.” diye konuştu. Hakeme bir şey sormadığını aktaran Ersun Yanal, “Nasıl sorayım. Hakemlerle konuşmuyorum, öyle bir adetim yok. Saygı duyuyoruz. Hatlar kesiliyor, bugün de kesilmiş bir kaç tane sanırım.” yorumunu yaptı. Bunları konuşmaktansa mağlup olmayı tercih edeceğini ifade eden Yanal, “VAR sisteminde bazen insiyatif hakeme bile kalmıyor. Bu uygulamanın geçerliliği konusunda adalet istiyoruz.  Çok adaletli bulmuyorum. Peki ne olacak?” diye konuştu.

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