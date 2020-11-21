Yanal: Hedefimiz Avrupa

21 Kasım 2020, Cumartesi 17:00
Antalyaspor’la 3,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ersun Yanal, Türkiye'deki kulüplerin borç içerisinde olduğunu, bu borcu yönetebilecek kabiliyetlerinin olmadığını söyledi.
Yanal, "Antalya'nın büyük organizasyon yapma becerisini Antalyaspor markası altında birleştirdiğimizde dünyayla çok rahatlıkla entegre olmuş bir kulüp yapabiliriz. Bunun için derin nefes almaya gerek var. Süreci doğru yönetmeye ve skorlarla barışık yürümeye gerek var. Bu hedeflerde başarılı olacağımıza inandığımız için burada buluştuk." diye konuştu.
Kariyerinde genç oyuncuları kazanmaya büyük önem verdiğini belirten Yanal, şöyle konuştu: "Ligde kalıcı bir sıralama içerisinde olabilecek, bu sıralamada her yıl daha üst sıralara tırmanabilecek ve Avrupa'da oynayabilecek bir Antalyaspor oluşturmak en büyük hedefimiz. Antalyaspor'un kalıcı bir şekilde her yıl zirveyi zorlayabilecek, Avrupa kupalarına gidebilecek, birçok kulübün de ilham alabileceği örnek bir yapıya sahip olmasını istiyoruz. Altyapıdan iyi oyuncuları çıkartmak, doğru transferler yapmak bu başarıyı getirecektir."
Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.