Yanal: Hedefimiz Avrupa

Antalyaspor’la 3,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ersun Yanal, Türkiye'deki kulüplerin borç içerisinde olduğunu, bu borcu yönetebilecek kabiliyetlerinin olmadığını söyledi.

Yanal, "Antalya'nın büyük organizasyon yapma becerisini Antalyaspor markası altında birleştirdiğimizde dünyayla çok rahatlıkla entegre olmuş bir kulüp yapabiliriz. Bunun için derin nefes almaya gerek var. Süreci doğru yönetmeye ve skorlarla barışık yürümeye gerek var. Bu hedeflerde başarılı olacağımıza inandığımız için burada buluştuk." diye konuştu.

Kariyerinde genç oyuncuları kazanmaya büyük önem verdiğini belirten Yanal, şöyle konuştu: "Ligde kalıcı bir sıralama içerisinde olabilecek, bu sıralamada her yıl daha üst sıralara tırmanabilecek ve Avrupa'da oynayabilecek bir Antalyaspor oluşturmak en büyük hedefimiz. Antalyaspor'un kalıcı bir şekilde her yıl zirveyi zorlayabilecek, Avrupa kupalarına gidebilecek, birçok kulübün de ilham alabileceği örnek bir yapıya sahip olmasını istiyoruz. Altyapıdan iyi oyuncuları çıkartmak, doğru transferler yapmak bu başarıyı getirecektir."

