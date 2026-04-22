İran Savaşı, Irak Savaşının devamıdır...

Kissenger ekibindeki Neoconların, yarım asırdan bu yana bölgemiz için hazırladıkları savaşların, ihtilâllerin ve fitnelerin bir parçası olan Ramazan 2026/28 Şubat ABD-İsrail saldırısının neticelerini şimdiden konuşmamız doğru olmayabilir.

Haziran 2025’teki 12 günlük savaştan sonraki gerilimleri gidermek üzere Cenevre’ye barış müzakeresine davet ettikleri İran henüz masada iken ona namertçe saldıran Neoconların, Amerika ve İsrail üzerinden başka hangi cinayetleri işleyeceklerini zaman gösterecektir. Moğolların zamanımızdaki versiyonları olan Neoconların barışlarına inanmak, belki de insaniyete zarardır. Yalnızca kuvvetten ve kahredici mağlubiyetlerden anlayan bu çapulcuların Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da, Yemen’de, Suriye’de, Ukrayna’da, Gazze’de ve nihayet İran’da yaptıkları ortada iken kalıcı barıştan bahsetmek yanlış olur.

Küresel istibdada karşı, millî devlet demokrasilerinin yalnız başlarına dayanamayacaklarını ve ittifaklara mecburiyetlerini yazarak geliyoruz. Yeni doğan demokrasilerin dayanacakları paktlara ve ittifaklara düşman olan ihtilâlci küresel dinsizlik hareketinin (deccaliyet), dünya hegemonyasına giden yoldaki tüm millî devletlere, ittifaklara ve paktlara neden düşman olduğunu da yazmıştık. Bugün cereyan eden hadiselerin, dünkülerin devamı olduğundan şüphemiz yok. İnsaniyete ve İslâmiyet’e düşman Marksist hareketlerin mahiyetlerini ve çerçevelerini Risale-i Nur’dan okuyanların, İran savaşının BOP’un devamı olduğundan elbette şüphesi olmaz.

ABD-İsrail’i İran savaşına hazırlayan beş tane Neocon arka planlı enstitüden bahsetmezsek mevzu yarım kalır. Küreselcilerin medyalarında “düşünce fabrikası” olarak da vasıflandırılan ve bünyesinde; BlackRock, Mckenzey, Soros ve Gates vakıflarının milyarlarla finanse ettikleri teknolojilerin ve istihbaratların son meyvelerinin kullanıldığı aşağıdaki düşünce kuruluşlarının İngilizce isimlerini bir tarafa not etmenizde –ilgilileri için– fayda vardır. Foundation for Defense of Democracies (FDD), American Enterprise Institute (AEI), das Hudson Institute und das Washington Institute for Near East Policy (WINEP) Heritage Foundation…

Yukarıdaki isimleri, arama motorlarına da sorabilirsiniz. Bu savaşın, önceki savaşların bir parçası olduğunu; küresel ihtilâlci Marksistlerin “sürekli devrim” telâkkilerinin şahs‐ı manevîsini temsil eden müesseselerin değişmediğini, yalnızca buralarda çalışan elemanların değiştiklerini oralardan öğreneceksiniz.

İsimler önemli olabilir fakat düşman mütemadiyen kostüm, slogan ve metot değişimine de gidiyor: Troçkizm, Ulusalcı Sosyalizm İhtilâlci Marksizm, Enternasyonal Sosyalizm, Neocon, Neoliberal Global Elitizm veya Komünizm… Başka isimler de duyacağız.

Irak Savaşı’yla Arap Baharı’nı hazırlayanlar da bunlar değil mi? Bediüzzaman’ın, hadis-i şeriften iktibasla, deccaliyetin çekirdeğindekilerin ekseriyetinin Yahudî olacağını söylemesi, bize İsrail’le münasebettar başka sosyal kuruluşların isimlerini de tedai ettiriyor.

Yeni Asya olarak, otuz seneyi aşkındır bu deccaliyet hareketinden; farklı enstitü, kuruluş, proje mimarları, savaştaki kahramanları ve düşünce adamlarını yazıyoruz. Gazetemizin arşivinde, aşağıya alacağımız mevcut savaşın altyapısını hazırlayan enstitülerin diğerleri de mevcut. Şahıslara nisbeten, şahs-ı manevîleri temsil eden müesseseler daha uzun ömürlü olduklarından; geçmişte isimlerini verdiğimiz kişilere tekrar girmiyoruz.

Barış enstitüleri, Demokrasi enstitüleri, Güvenlik kuruluşları ve Amerikan Yüzyılı gibi kelimelerin tedailerini azçok bilirsiniz…

"Jewish Institute for National Security of America" (JINSA), "Center for Security Policy" (CSP) "Institute for the Study of War" (ISW), "Project for the New American Century" (PNAC) … Belki de bu isimlerden daha garip olan ise; bütün bu kuruluşların Ortadoğu’yu tanzime, İsrail’in varoluş maksadını korumaya ve bilhassa Müslüman coğrafyada diktatörlüğü savaşla devam ettirmeye yönelik olmaları ve küresel sermayece maddeten desteklenmeleriydi.

Geçmişte Trump’ın, seleflerinin kirlilerini teşhirinde gördüğümüz Irak Savaşı aktörlerinin, taşeron örgütlerinin, finansörlerinin ve diğer propaganda unsurlarının hemen hepsini İran savaşında da bulabildiğimizi, internetteki programlara tasdik ettirebilirsiniz…