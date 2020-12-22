Hizmet-i Nuriye’m

O şefkat kahramanı, nurun hadimi. İsmi ile müsemma Nuriye anneannem…

Daha çocuk yaşlarda başlamış hizmet aşkı, Nur’un parıltıları… Çok sevdiği babasından bahsederken her cümlesinde iman, İslâm ve hizmet etmenin ehemmiyetinden bahsederdi.

Yetim bir babanın kızı oluşu, onu hep daha bir şefkatle babasına bağlamış. Babası sabah namazı vaktinde, 9-10 yaşlarında olan çocuklarını hep bir ciddiyetle uyandırırmış. Nuriye kızı bu davranışından çok hoşlanırmış. Bilirmiş ki, babası onları çok sevdiğinden, çocuk yaşta namazın ehemmiyetini kavramaları için ciddî davranıp, hafif bir zorlamayla uykudan uyandırırmış.

Anneannem biz torunlarını aynı ciddiyet ve şefkatle yetiştirdi. Namazı, orucu, abdesti vs… dini, edep ve ahlâkı bize o öğretti. O aslında biraz da sabır kahramanıydı. Bizlere öğretirken sabrı, hasta olduğu halde ibadette ki sebatı ve sabrı, hayat yolculuğundaki müşkülatlara sabrı, onu bir nevi sabır kahramanı yapmıştı. Çünkü ‘Lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur’. (Barla Lâhikası. 144)

Evlâda, toruna, komşuya, akrabaya, tanıdığa ve tanımadığa hep hayatı hizmetti. Öyle ki bu hizmet sevgisi ve isteği onu hizmet edilesi en kıymetli yöne, Risale-i Nur‘un hizmetine sevk etmişti. Elli yaşına kadar okuma yazma bilmeyen anneannem, hizmet aşkı ile okuma yazmayı öğrenmeye karar vermişti ve öğrenmişti de. Nurlar’ı her eline aldığında, şevkle ve gözyaşları ile okumuştu. ’Ah keşke daha genç yaşta okuyabilseydim, hizmet edebilseydim’ derdi. Önceleri evlerde yapılan derslerde ve daha sonra dershanelerde yapılan derslerde hep ön safta hizmet edenlerdendi.

Zübeyri çizgi en çok onda tecelli ediyordu. Nerede müşkül bir iş, hemen çözüm odaklı olmuş ve beklentisiz ihlâsla gerekeni yapmıştı.

‘Okumak, okumak, okumak, yine okumak. Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak veya kitab-ı kebir’i kâinatı okumak’. (Zübeyir Gündüzalp, Nefis Muhasebesi) bu sözlerle bütünleşen anneannem seksen iki yaşının son demine kadar sabah namazında okumaya tesbihat, cevşen, Risale-i Nur ve Kur’ân-ı Kerîm ile başlayıp, ölümün arkadaşı olan uykuya dalıncaya kadar okurdu.

Erzincan’ın şefkat kahramanlarından olan Nuriye anneannemi 82 yaşında ebedî hayata, huzuru rahmana gönderdik. Onun hayatımızdaki yerini Üstadımızın şu veciz sözü ile ifade edecek olursam ’Evet insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir’ (Lem’alar, s. 200) olacaktır.

Devamında Üstadımızın seksen küsur senelik ömrünün en esaslı dersini annesinden aldığı manevî dersle olduğunu kasemle temin etmesi itibarıyle, bizler de aynı hissiyatla, anneannemizden aldığımız manevî dersi, maddî vücudumuzda ve ruhumuzda her daim hissediyoruz.

Makamın âli, mekânın Cennet olsun inşaallah.