"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

AZİZ ÜSTADIM

Süleyman ALIÇ
23 Mart 2022, Çarşamba
Şiir - Süleyman Alıç

 Bir mart gecesi gizlice çıktın yola

Veda ettin binlerce tulabinnura,

Uğradın sessizce üç beş tane ile

Cennet mekanın olsun aziz üstadım

 

Sema ağladı arkandan o gece

Ayrılık döküldü dillerden hece hece

Bu dava kainatta her şeyden yüce

Huzur içinde yat aziz üstadım

 

Urfa’nın üstünü karabulut bağladı

Ayrılık günün yürekleri dağladı

Binlerce taleben için için ağladı

Cennet mekanın olsun aziz üstadım 

 

Bir geçe kabrin başına vardılar

Ellerinde balyozlarla durdular

Mermerleri parça parça kırdılar

Hesabını sor mahşerde aziz üstadım

 

O menhuslar seni kabrinden aldılar

Küfrün gayyasına boylarınca daldılar

Hepsi arkandan belasını buldular

Mahşerde hesabını sor aziz üstadım

 

Onlar bu zulüm ile bizi yıldıramadılar

Nurlu yolumuzdan hiç döndüremediler

Yalanlarla kimseyi kandıramadılar

Cennet mekanın olsun aziz üstadım

 

Kur’an’dan sözleri, lem’aları derdin

Bizlere müsbet hareket emri verdin

Allah’ın rızasına dünyada erdin

Cennet mekanın olsun aziz üstadım

 

Nurlar bıraktın bize deste deste

Şiirler yazıldı ardından beste beste

Mesut ol üstadım cennetil firdevste

Cennet mekanın olsun aziz üstadım

 

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uyuşturucuda en büyük problem ailenin yanlış tutumu

    Çankaya Camii niye bu halde?

    OHAL ihlalleri ILO raporunda

    Ayaklarına dolaşacak

    Benzin ve motorine yine zam

    Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerde 670 bin İsraillinin yaşadığı açıklandı

    Ukrayna'da bine yakın sivilin öldüğü açıklandı

    "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanılamaz"

    Bitlis’te çığ riski: 40 ev boşaltıldı

    Zelenskiy: NATO'dan vazgeçmeye hazırız

    Kayyım atamaları, demokrasiye zarar veriyor

    Demokrat Parti Başkanlık Divanı belli oldu

    Rus askeri para ödülü karşılığında Ukrayna ordusuna teslim oldu

    Bingöl'de patlama: 2 polis yaralandı

    'Bediüzzaman'ı Dünyaya Duyurmaya Var Mısın?' etkinliği düzenlenecek

    Ukrayna’dan tahliyeler devam ediyor

    Japonya Başbakanı Fumio: Rusya'nın kararı kabul edilemez

    Nijerya - Kaduna'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Biden: Rusya köşeye sıkıştı

    Rusya ile Japonya arasındaki barış müzakereleri sona erdi

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Rahat olun, hazır olun…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Parlamenter Sisteme Said Nursi Bakışı: Millet ve Meclis hâkim, hükümet hizmetkârdır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bediüzzaman’a kulak vermek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölüm günü ölümsüz hakikatler
    Süleyman KÖSMENE

    Dünya Risale-i Nur’a muhtaçtır
    Mikail YAPRAK

    Üstada “Bediüzzaman” ünvanının verilmesi
    Rüstem GARZANLI

    Âlimler Bediüzzaman için ne diyor?
    Risale-i Nur'dan

    Mebusan hâkim, hükûmet hizmetkârdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.