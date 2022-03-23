AZİZ ÜSTADIM

Bir mart gecesi gizlice çıktın yola
Veda ettin binlerce tulabinnura,
Uğradın sessizce üç beş tane ile
Cennet mekanın olsun aziz üstadım
Sema ağladı arkandan o gece
Ayrılık döküldü dillerden hece hece
Bu dava kainatta her şeyden yüce
Huzur içinde yat aziz üstadım
Urfa’nın üstünü karabulut bağladı
Ayrılık günün yürekleri dağladı
Binlerce taleben için için ağladı
Cennet mekanın olsun aziz üstadım
Bir geçe kabrin başına vardılar
Ellerinde balyozlarla durdular
Mermerleri parça parça kırdılar
Hesabını sor mahşerde aziz üstadım
O menhuslar seni kabrinden aldılar
Küfrün gayyasına boylarınca daldılar
Hepsi arkandan belasını buldular
Mahşerde hesabını sor aziz üstadım
Onlar bu zulüm ile bizi yıldıramadılar
Nurlu yolumuzdan hiç döndüremediler
Yalanlarla kimseyi kandıramadılar
Cennet mekanın olsun aziz üstadım
Kur’an’dan sözleri, lem’aları derdin
Bizlere müsbet hareket emri verdin
Allah’ın rızasına dünyada erdin
Cennet mekanın olsun aziz üstadım
Nurlar bıraktın bize deste deste
Şiirler yazıldı ardından beste beste
Mesut ol üstadım cennetil firdevste
Cennet mekanın olsun aziz üstadım