AZİZ ÜSTADIM

Şiir - Süleyman Alıç

Bir mart gecesi gizlice çıktın yola Veda ettin binlerce tulabinnura, Uğradın sessizce üç beş tane ile Cennet mekanın olsun aziz üstadım Sema ağladı arkandan o gece Ayrılık döküldü dillerden hece hece Bu dava kainatta her şeyden yüce Huzur içinde yat aziz üstadım Urfa’nın üstünü karabulut bağladı Ayrılık günün yürekleri dağladı Binlerce taleben için için ağladı Cennet mekanın olsun aziz üstadım Bir geçe kabrin başına vardılar Ellerinde balyozlarla durdular Mermerleri parça parça kırdılar Hesabını sor mahşerde aziz üstadım O menhuslar seni kabrinden aldılar Küfrün gayyasına boylarınca daldılar Hepsi arkandan belasını buldular Mahşerde hesabını sor aziz üstadım Onlar bu zulüm ile bizi yıldıramadılar Nurlu yolumuzdan hiç döndüremediler Yalanlarla kimseyi kandıramadılar Cennet mekanın olsun aziz üstadım Kur’an’dan sözleri, lem’aları derdin Bizlere müsbet hareket emri verdin Allah’ın rızasına dünyada erdin Cennet mekanın olsun aziz üstadım Nurlar bıraktın bize deste deste Şiirler yazıldı ardından beste beste Mesut ol üstadım cennetil firdevste Cennet mekanın olsun aziz üstadım

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