"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Cuma namazı ne olacak?

Süleyman KÖSMENE
20 Mart 2020, Cuma
Konya Seydişehir’den Nihat Sarıaltın, Aydın’dan Seyfettin Öner, Urfa’dan Ahmet Zorlu ve daha pek çok yerden okuyucularımız: “Cuma namazı ne olacak? Biz kendi aramızda bir mescitte kılsak olmaz mı?”

TÖVBE EDİN VE ARININ   

Ümmet olarak ve hatta insanlık olarak, gazab-ı İlâhî’ye maruz kaldığımız bir gerçek. Bu sebeple sağlık tedbirlerinden daha fazla, kulluktaki kusurlarımızı konuşmamız gerektiği de bir gerçek.

Başta Kâbe olarak beytullah vasfını haiz mabetlerin Müslüman’ın ibadetine ev sahipliği yapmaması, adı ister tedbir, ister ne olursa olsun, kaderce biçilen bir “camiden tecrit cezası”nın infazıdır. Bunu itiraf edelim. Bu bir cezadır. Kendimize dönelim, cürmümüzü anlamaya çalışalım. Bu da şimdilik duâmız ve ubudiyetimiz olsun.

Kader, mabetler diliyle diyor ki: Sizin ibadetinize ihtiyaç yok! Mabede gelmeden önce uhuvveti, sulhu, barışı, kardeşliği, sevgiyi, merhameti, şefkati, ittihadı, tesanütü, birbirinizin önemini kavrayın ve mabetlere bid’at sokmayın! Tecrit halinde, itikâfa girmiş gibi tövbe edin ve arının.

Risale-i Nur derslerimiz konusunda ise süreci izleyerek mahallî tedbirler alabiliriz. Eğer evde izolasyon söz konusu olursa, whatsap grupları marifetiyle listeler halinde risaleleri taksim ederek, Kur’ân, Cevşen, Tahmidiye, Sekine gibi münâcatları da paylaşarak yeni ve etkin bir okuma ve münacat seferberliği düzenleyip, sürece duâ katmamız inşallah rahmeti celp eden bir faaliyet olarak makbule geçer.

BİR SALGIN SÜRECİNDEN GEÇİYORUZ  

Ümmetin bin dört yüz yıldır çok ender yaşadığı bir salgın sürecinden geçiyoruz. Hazret-i Ömer (ra) zamanında Şam’da bir veba salgını yaşanmıştı. Tedbir olarak tecrit, karantina ve izolasyondan başka çare bulunamamıştı.

Hazret-i Ömer (ra) Şam yakınlarına gelince, onu başkumandan Ebu Ubeyde bin Cerrah (ra) karşıladı. Şam’da veba salgını çıktığını bildirdi.

Hazret-i Ömer (ra) kafilede bulunan sahabelerle istişare etti. Sahabeler Şam’a girmemesini tavsiye ettiler. 

Abdurrahman bin Avf (ra) bir hadis rivayet etti: “Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba çıkarsa orayı da terk etmeyiniz.”

Bunun üzerine Hazret-i Ömer (ra) dönüş emri verdi.

Ebu Ubeyde bin Cerrah (ra): “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsunuz?” deyince, Hazret-i Ömer: “Allah’ın kaderinden Allah’ın kaderine kaçıyoruz.” dedi. 1 Yani Allah’ın kaderine teslimden başka çaremiz olmadığını, ama tedbir almanın gerekliliğini ifade etmiş oldu. 

CUMA NAMAZINA GELİNCE 

Allah’tan, beş vakit ezanlarımız okunuyor. Cemaatle namazı iki kişi bulunduğumuz her yerde,–salgın şartlarına dikkat ederek- kılabiliriz ve bu şeairi her yerde yaşayabiliriz. Buna şimdilik -şükür- yasak yok.

Cuma namazının ise konsepti ve şartları diğer namazlar gibi değildir. Vücup şartları ve sıhhat şartları vardır. Bu şartlardan birisi olmadığında Cuma namazı farz olmaktan çıkıyor. Bu durumda sadece o gün öğle namazı kılınıyor.

Cuma namazının farz olmasının şartlarından birisi dört mezhebe göre hür olmak, birisi de özrü olmamaktır. Mezhepler buna yol korkusu, mal, can ve ırz korkusu, hastalık veya salgın korkusu, yaşlılık durumu, hava muhalefeti, şiddetli soğuk, şiddetli yağmur, şiddetli kebaire maruz kalma gibi durumları da eklemişlerdir. Bu durumlarda da Cuma namazı farz olmaktan düşüyor. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri yolda kebaire maruz kalınması halinde, o gün öğle namazının evde kılınmasına fetva veriyor. 2

Cuma namazının sahih şekilde kılınması için gerekli şartlardan biri, Cuma namazı için izin verilmiş ve umuma açık bir cami olması, Hanefilerde Cuma namazı için yetkilendirilmiş bir imam olması, Şafiî ve Hanbelilerde en az kırk kişilik, Malikilerde on iki kişilik cemaatin olmasıdır.

Dolayısıyla virus salgınından korunma gibi küresel bir tedbire dayalı verilen fetva, Cuma namazı için özür teşkil ediyor. Bu konuda endişeye mahal yoktur.

Okunma Sayısı: 794
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • mehmet emin eren

    20.3.2020 00:49:08

    çok güzel bir yazı.dipnotlar konmamiş.2.nolu fetva hangi kitapta\

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

"Virüs insanlığımızı hatırlattı"

Fahrettin Koca: Hasta sayımız 359'a ulaştı

"Ekonomide güven hissetmedik"

"Nur kardeşliğini her şeyden üstün tutardı"

Gençler de riskli

'Koronavirüste durum tersine çevrilebilir'

Türkiye sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti

Elazığ'da 5,1 büyüklüğünde deprem

25 milyon kişi işini kaybedebilir

Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür

İstanbul'un bazı ilçelerinde 9 saate varan elektrik kesintileri yaşanacak

AB Liderler Zirvesi ertelendi

2 askerimiz şehit oldu

'Hava yolu sektörü devlet yardımı olmadan ayakta kalamayabilir'

Aytaç Yalman’ın ölüm nedeni koronavirüs

Cuma günü camiler kapatılacak, sela okunmayacak

Sağlık Bakanı Koca mecliste konuştu

Almanya'da virüs vakası sayısında büyük artış

Ekrem İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu alanlardan uzak durun

En Çok Okunanlar

Süleyman KÖSMENE

Cuma namazı ne olacak?
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Korona dersleri
Ahmet BATTAL

Cezaevine virüs bulaşırsa…
Cevher İLHAN

“Camilerde cemaatle namaz”ın kaldırılması
Ali FERŞADOĞLU

Tedbir için derslere ara verilmesine Risale-i Nur ne der? (1)
M. Latif SALİHOĞLU

Korona milâdı
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

"Virüs insanlığımızı hatırlattı"
Genel

Gençler de riskli
Faruk ÇAKIR

Panik yapma, kitap oku

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.