Makbul duâ saati ne zamandır?

Salih Beydemir: “Cuma gününün faziletli saatleri ne zaman başlar, ne zaman biter? Hangi zaman aralığını kapsar?”

Seher Vaktine İşaret Var

Bir gün Hz. Ali (ra) Resûlullah Efendimiz’e (asm) gelerek: “Ya Resûlallah, Kur’ân göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum” dedi.

Resûlullah Efendimiz (asm) ona şu cevabı verdi: “Ey Hüseyin’in babası! Allah’ın sana faydalı kılacağı, senden öğrenen kimsenin istifade edeceği, öğrendiklerini göğsünde sabit kılacak bir duâ öğreteyim mi?”

Hz. Ali (ra): “Evet, ey Allah’ın Resulü, öğret!” dedi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) buyurdu ki: “Perşembeyi Cumaya bağlayan gece olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an meleklerin hazır bulunduğu bir andır. O saatte yapılan duâ makbuldür. Kardeşim Ya’kub da evlâtlarına, “Sizin için Rabb’ime istiğfar edeceğim, hele Cuma gecesi bir gelsin.” derdi. Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rek’ât namaz kıl. Birinci rek’âtte, Fatiha ile Yasin Sûresi’ni, ikinci rek’âtte Fatiha ile Duhân Sûresi’ni, üçüncü rek’âtte Fatiha ile Secde Sûresi’ni, dördüncü rek’âtte Fatiha ile Tebâreke Sûresi’ni oku. Teşehhüdü bitirdiğin vakit Allah’a hamdet, Allah’a senayı da güzel yap, bana ve diğer peygamberlere salât oku, bunu güzel yap. Erkek ve kadın Mü’minler için ve senden önce gelip geçen mü’min kardeşlerin için istiğfar et.”

Sonra Şu Duâyı Oku:

“Allah’ım, bana günahları, beni yaşattığın müddetçe terk ettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden hoşnut edecek şeylere iyi bakmayı bana nasip et. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden celâl, ikram ve erişilmez izzet sahibi olan Allah’ım. Ya Allah! Ya Rahman! Celâlin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi, ezberimde tutmayı da kalbime kolaylaştır! Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasip et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı, celâlin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak Sen yardım edersin, onu bana ancak Sen nasip edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah’tandır.”

Ey Hasan’ın babası, bu duâyı üç, beş veya yedi Cuma yaparsın. Allah’ın izniyle duâna icabet edilecektir. Bu duâyı yapan hiçbir mü’min cevaptan mahrum kalmaz.”

İbnu Abbas (ra) der ki: “Hazret-i Ali (ra) beş veya yedi Cuma geçti ki Resûlullah’a (asm) aynı önceki mecliste tekrar gelerek:

“Ya Resûlallah! Daha önce dört beş âyet ancak öğrenebiliyordum. Fakat unutuyordum. Bugün ise, artık 40 kadar âyet öğrenebiliyorum ve unutmuyorum. Allah’ın Kitabı sanki gözümün önüne geliyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum” dedi.

Resûlullah (asm) bu söz üzerine Hz.Ali’ye (ra): “Ey Hasan’ın babası! Kâbe’nin Rabbine yemin olsun ki, sen kâmil mü’minsin!” buyurdu. 1

Maslahat Gizli Kalmasındadır

Bu uzunca rivayetten makbul saatin, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece seher vakti olduğu anlaşılıyor. Seher vaktinin tenha oluşu, kişinin yalnızca Rabbi ile baş başa kaldığı bir an olması, o vakitte yapılan duâya meleklerin şahit oluşu ve âmin demeleri gibi makbubuliyet sebepleri de vardır.

Bununla beraber icabet saati gizlidir. Perşembe akşamından Cuma günü ikindi namazı arasında bir saat diyen de olmuştur. Cuma namazı vakti anıdır diyen de olmuştur.

Bediüzzaman Hazretleri, duâyı Cuma gününün her tarafına yaymak için gizli kalmasının Cuma’nın maslahatına ve hikmetine daha uygun olduğunu zikreder. 2

