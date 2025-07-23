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23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Tutabileceğiniz sözleri verin!

Faruk ÇAKIR
23 Temmuz 2025, Çarşamba
Belli toplantılar yapıp kararlar alınarak işler yapılır, ancak ülkemizde çoğunlukla toplantı yapmaktan iş yapmaya pek sıra gelmez. En başta devlet idarecileri olmak üzere şirketlerin yöneticileri hemen her arandığında ‘toplantıda’ olur. Böyle olunca da yapılması planlanan işler vaktinde tamamlanmaz ve sürekli gecikmeler olur.

6 Şubat 2023’te dokuz saat arayla meydana gelen, merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,8 Mw ve 7,5 Mw büyüklüklerindeki depremler Türkiye, tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri oldu. Bu iki depremde, resmî rakamlara göre 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 11 ilde ağır yıkıma sebep olan depremler, 13 milyon kişinin hayatını doğrudan etkiledi. 

Bu büyüklükte bir yıkımın tamiri elbette ki kolay olmaz. Ancak vatandaşa söz verirken bütün bunlar hesaplanmalı ve muhtemel gecikmeler hesaba katılmalıydı. Eğer bu tahribatın tamiri 2 ya da 3 yıl sürecekse, tam açıklık ve şeffaflıkla durumun anlatılması icap ederdi. Aksi halde “Türkiye gerçekleri”nin unutup “Biz bu yarayı 1 yılda sararız” deyip de verilen sözler yerine getirilemezse iyi olmaz ve de iyi olmuyor.

İşlerin aksadığını akla getiren bir gelişme, Malatya’da yaşanmış. Sosyal medyaya yansıyan video yayınlarından anlaşıldığı üzere Malatya ziyaretinde devam eden inşaat çalışmalarını inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müteahhitlerden Bakırcılar Çarşısı’nın hızla tamamlanmasını istemiş. Bakan Kurum, müteahhidin “Farkındayız bakanım, her gün de toplantı yapıyoruz” şeklindeki sözlerine, “Toplantı yapmayın, iş yapın. Gece de adam çalışacak, gündüz de” diyerek karşılık vermiş.

Haberlere göre “toplantının ardından” (bakın, yine toplantı yapılmış) beraberinde yerel yöneticiler ve bakanlık yetkilileriyle birlikte yapımı tamamlanan valilik binasında inceleme yapan Kurum, valiliğin çevre düzenlemesinin de hızla tamamlanması için yetkililere talimat vermiş. 

Haberin devamı şöyle: “İki şantiyede 867 kişinin görevli olduğunu, ancak bunu yeterli bulmadığını belirten Kurum, şunları kaydetti: “Niye daha fazla değil? İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hak edişinizi alacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız, ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Bitirin biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Her iskelede adam olacak. Ben 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı bitecek.” (yenisafak.com, 22 Temmuz 2025)

Elbette esas olan çalışmaktır ve toplantılar ‘iş’lere mani olmamalı. Ancak siyasetçi ve idareciler de “tutabilecekleri, Türkiye gerçeklerine uygun” sözler vermeli. Tutulamayacağı baştan belli sözler verip sonra da kabahati başkasında aramak pek uygun düşmüyor...

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