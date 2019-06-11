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11 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Şevval ayında yıl orucu

Süleyman KÖSMENE
11 Haziran 2019, Salı
İsmail Bey: 1- “Şevval orucunun faziletleri nelerdir? Şevval orucunu peş peşe mi tutmamız gerekir? 2- Nafile oruç kasten bozulsa kefaret mi, yoksa kaza mı gerekir? 3- Unutularak yemek ve içmekle nafile oruç bozulur mu?”

ŞEVVAL AYI ORUCU 

Oruç ibadetine doyum olmuyor. Bediüzzaman’ın da ifadesiyle oruç “çok cihetlerle hakikî vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmündedir.” 1

Şevval ayına girmekle yeni bir oruç dönemi de başlamış oldu. Ama bu, hafifinden ve gücümüz nispetinde tutacağımız nafile oruçtur. İbadette şiddet dinimizde yoktur.

Abdullah b. Amr b. El-As (ra) anlatıyor: “Bir gün, ‘and olsun ki ömrüm boyunca bütün gündüzleri oruçlu geçireceğim, bütün geceleri de ibadete kalkacağım.!’ demiştim. Allah’ın Resulü (asm) bana dedi ki:

“Buna güç yetiremezsin! Bazı günler oruç tut, bazı günler ye! Gecelerin bir kısmında uyu, bir kısmında teheccüde kalk! Şüphesiz cesedinin senin üzerinde hakkı vardır. Gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Eşinin senin üzerinde hakkı vardır. Misafirlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Her ayda üç gün oruç tutman sana yeter! Zira senin her iyiliğine on misli sevap vardır. Üç gün oruç sevapta otuz gün oruca denktir. Dolayısıyla her ay üç gün oruç tuttuğun takdirde senin için yıl orucu gibi olur.”

Ben: “Ya Resulallah; daha fazlasına gücüm yeter!” deyince, Allah’ın Resulü (asm):

“Öyleyse Hz. Davud’un (as) orucunu tut; daha arttırma! Davud Orucu, oruçların en mutedili ve en faziletlisidir.” buyurdu. 

Ben: “Davud (as) orucu nasıldır?” diye sordum. 

Sevgili Peygamberimiz (asm):

“Yılın yarısının oruçlu olmasıdır. Bir gün oruç tutar, bir gün yersin.” buyurdu.

Ben: “Bundan fazlasına da güç yetirebilirim!” dedim. Allah Resulü (asm):

“Oruçta bundan faziletlisi yoktur.” buyurdu.

Keşke, Resulullah’ın (asm) tavsiye ettiği, ayda üç günlük orucu tercih etmiş olsaydım! Resulullah’ın (asm) ruhsatının kıymetini yaşlanınca anladım!” 2

Görüldüğü gibi Sevgili Peygamberimiz (asm) ibadette itidali tavsiye etmiştir. İbadetlerimize en az bire on sevap verildiğini nazara aldığımızda, Cenab-ı Hakk’ın ibadet yükümüzü en az on kat hafifleştirerek, lütuf ve ihsanıyla aynı sevabı verdiğini görebiliriz.

Lütuf ve rahmet yönüyle Şevval ayı orucunda da aynı sevap ve fazilet vardır. Resulullah (asm) buyurdu ki: “Her kim Ramazan ayında oruç tutar da sonra buna Şevval ayından altı gün ilâve ederse, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur.”

Bire on sevap verilerek, otuz altı günlük orucun, bir yıllık oruç gibi muamele görmesi Allah’ın büyük bir lütfudur.

Büyük bir sevap sağanağının içinde bulunuyoruz. Kaçırmamalıyız.

Şevval ayı orucunu ayrı, ayrı günlerde tutabileceğimiz gibi, peşpeşe tutmamız da mümkündür. En iyisi haftada iki gün olmak suretiyle bunu üç haftaya yaymaktır. Pazartesi ve Perşembe günlerine denk getirilirse aynı oruçta çift sünnet işlenmiş olur. Neticede bu ayda altı gün oruç tutmak sünnettir. Kaza, adak veya benzeri oruçları bu ayda tutmaya niyetlenen bir kimse, Şevval ayı orucunun feyiz, bereket ve faziletinden de inşallah istifade eder.

NAFİLE ORUÇ BOZULURSA  

Nafile olarak tutulan bir oruç, bilerek bozulursa kefaret gerekmez; sadece kaza gerekir. Ve kazası vacip olur.

Yani, sünnet olarak tuttuğumuz orucu bozduğumuz takdirde, bu orucu kaza etmek üzerimize vacip olur. Bunda, kişinin isteğiyle bozmasıyla isteği dışında bozması arasında fark yoktur.

Farz oruçta olduğu gibi, nafile oruç da unutarak yiyip içmekle bozulmaz. Hüküm böyledir. Ancak unutarak yiyip içtikten sonra orucum bozuldu zannıyla yemeye veya içmeye devam ederse, o zaman orucunu bozmuş olur. Ve kazasını üzerine vacip yapmış olur.

DUÂ

Allah’ım! Azımızı çok eyle! Çoğumuzu ihlâslı eyle! İhlâslı amelimizi daim eyle! Daim amelimizi müstakim eyle! İstikamette olmadan canımızı alma! Âmin.

Dipnotlar: 

1- Mektubat, s. 388.  2- Sahih-i Buhari Tec. Ter., c. 6/ s. 299.

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