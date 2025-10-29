"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

“Susmama!” rejiminin adı, cumhuriyettir

Süleyman KÖSMENE
29 Ekim 2025, Çarşamba
Cumhuriyet Yasaklarla Olmaz

Bugün Cumhuriyet Bayramı. Milletimizin bayramını kutluyoruz. Cumhuriyet cumhurundur, yani milletindir. Halkın doğrudan ve hiçbir aracı kullanmadan, kendi gücünden başka hiçbir güce izin vermeden, kendisi yönettiği idareye cumhuriyet deniyor. 

Bu yönetimde halk yöneticisiyle yönetileniyle eşittir. ‘Üst’ün emir verme hakkı varsa, ‘alt’ın da eleştirme hakkı vardır. Yasalara uymayan emirleri eleştirir. Doğrusunu arar ve doğrusunu yapar. 

Cumhuriyet veya demokratik cumhuriyet ismi yaşadığımız asırda devletlerin âdeta ek ismi olmuştur. Fakat ek isim yetmiyor, tam isim de yetmiyor. Adı cumhuriyet olan nice yönetimler gerçekte cumhuriyetle değil, tek kişi veya zümre hâkimiyeti ile yönetiliyor.

Yani kimse ağzını açamıyor. Konuşamıyor. Yasak çünkü. 

İslâm’da sağ duyulu ve iyi niyetli olmak kaydıyla, konuşmak yasak olmadığı gibi eleştirmek de yasak değil. Çünkü eleştirmek insanı da, toplumları da yükselttiği gibi konuşmak da geliştirir.       

Elbisenin Hesabını Vermedikçe Seni Dinlemiyoruz!

Hazret-i Ömer (ra) İran seferinden sonra ganimet olarak bol miktarda kumaş getirmişti. Sefer dönüşünde kumaşları sahabelere eşit hisselerle dağıttı. Fakat kimseye tam bir hırka çıkmadı. Hazret-i Ömer’in (sa) oğlu Abdullah, kendi hissesini de babasına verdi ve babası bu iki hisse ile kendisine tam bir hırka yaptırabildi.  

Cuma günü yeni hırkasıyla halkın huzuruna çıkan Hazret-i Ömer: “Ey Mü’minler! Beni dinleyin ve itaat edin!” demişti ki, halkın arasından bir ses yükseldi.  

 “Üzerindeki elbisenin hesabını vermedikçe seni dinlemiyoruz ve sana itaat etmiyoruz ya Ömer! Çünkü dağıttığın ganimetten biz birer elbise yaptıramadık. Görüyorum da, sen üstüne tam bir elbise yaptırmışsın!”

Bu az bir itiraz değildi. Bir terör değildi. Bir saygısızlık değildi. Halife Ömer, oğlunu gösterdi. Oğlu tam hırka için kendi hakkından verdiğini izah edince, adam sustu. 

Adam, hak istiyordu. Adalet istiyordu. Karşısındaki Halife Ömer de olsa, susmadı. Ve gerçeği öğrendi.        

Cumhuriyet Esasları

Anlaşılıyor ki, yeri geldiğinde “susmama”, hakkı söyleme rejiminin adı demokrasidir, cumhuriyettir. Şüphesiz “susmama” hakkı varsa, bu bir müsbet rejime dönüşür. Kastımız, hakkı olmayanın susmaması değildir. Hakkı olmayan kişi susmaz ise, tabiî ki susturulur.  Bu, Cumhuriyete aykırı değildir.   

Büyüktür, halifedir, cumhurbaşkanıdır, reistir vs. diyerek ezilip büzülmenin ve hakkı söylemekten korkmanın adı ise istibdattır.  

Bediüzzaman hazretleri der ki: “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adâlet ve Şeriattır. Padişah, Peygamberimizin [asm] emrine itaat etse ve yoluna gitse halîfedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, Peygambere tâbi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar.”1

Bediüzzaman’ın o gün meşrutiyet dediği rejimin adı, sonradan Cumhuriyet ve  demokrasi olmuştur. Keza Bediüzzaman, “Hürriyeti, âdâb-ı Şeriatla takyid ediniz…. Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun. Tâ ki, namaz sahih ola. Zira, hakaik-ı Meşrutiyetin sarahaten ve zımnen ve iznen dört mezhepten istihracı mümkün olduğunu dâva ettim.”2 demiştir.

Yani hürriyet dinin emir ve yasaklarıyla kayıtlanmalıdır. Adalet terazisi için dört mezhebin ölçüleri olmalıdır ve bu yeterlidir. 

Bu şartlarla meşrutiyet, yani cumhuriyet dört mezhebin esaslarından çıkarılabilir. Ama tek kişi hâkimiyeti dört mezhepten çıkarılmadığı gibi, Cumhuriyet esaslarıyla da bağdaşmaz.               

Dipnotlar:    

1- ESDE, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 121.

2- Age.

---------------

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vahim düzenleme geri çekilmeli - Yasa yapmak bu kadar gayr-ı ciddi olmamalı

    Dünyanın en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'ini yazdı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: PKK, kendini feshetmemiş miydi?

    Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi

    İsrail, ateşkese rağmen bombalama ve yıkıma devam ediyor!

    Hac kurası 5 Kasım’da

    Sındırgı depreminde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor - Uzmanlardan "deprem fırtınası" açıklaması

    Ahmet Minguzzi cinayeti davasında tahliye kararının kaldırılması için istinafa başvuruldu

    AB: Topraklarımıza yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz

    Meteoroloji Karadeniz kıyıları için uyarıda bulundu

    Gazze’de büyük bir sağlık ve çevre felaketi kapıda!

    Sudan-Faşir'de 2 günde 26 binden fazla kişi yerinden edildi

    Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: 'Can kaybı yok, kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan enkazımız var'

    Falk: Soykırım sona ermedi

    Hamas, ortak yönetimi kabul etti

    Netanyahu’nun iddiası: Barış gücünü biz belirleyeceğiz

    Suçlamalar trajikomik

    Babacan: Devlet tasarruf etmeden enflasyon düşmez

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan PKK açıklaması: Tasfiye temel beklentimiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.