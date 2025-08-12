Silâhsız mücahidler ölmez! (1)

İsimsiz okuyucumuz: “Filistin meselesini özetler misiniz? Neden o bölge ateş çemberi? Filistinlilerin yaşama hakları yok mu? Yahudîler neden durmuyorlar?”

Görünen Yüz

Filistin meselesinin ilk plânda üç yüzü vardır:

Bunlardan birincisi, görünen, yani herkesin gördüğü yüzdür. Yani zalim Siyonistler vuruyor, bebek, çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, suçlu, suçsuz demeden öldürüyor. Filistin halkı da bu belaya maruz, belayı imanlarıyla taşıyor.

Bu beladan kurtulmak için ellerinde meşru silâhları yok. Savunma güçleri yok. Destekçileri yok. Silâhsız mücahid onlar. Ölüme karşı silâhsız ve minik elleriyle karşı koyuyorlar.

Bu sebeple onlardan ölenleri ölü saymıyoruz.

Kur’ân buyuruyor ki: Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin; hayır onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz.1

Sadece bu görüntü bile rahmeti mazlum üzerine celp etmeye, gazabı zalim üzerine çekmeye yeter aslında. Silâhları yok, kinleri yok, dostları yok, güçleri yok çünkü.

İnsan bir kör karıncayı bile ezerken üzüntü duyuyor, gözleri yaşarıyor. Her can böyledir. İnsanın hiçbir canı üzmeye, ezmeye, öldürmeye eli varmaz.

Ya insanı? Ya katliamlar halinde masum insanları öldürmeye eli nasıl varır, vicdanı buna nasıl el verir?

Rahmet de böyle. Gazap da böyle. Kur’ân diyor ki: “İşte bu nedenle İsrâiloğulları'na şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkartmaya karşılık olmaksızın, haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur.”2

İlginçtir, bu ayet İsrailoğullarına hitap ediyor. Şimdilerde savunmasız insan öldüren şu vahşîlerden bahsediyor.

Karanlık Güçler

Filistin meselesinin İkinci yüzü ise, görünmeyen yüzüdür. Bu yüz oldukça karanlıktır. Arkada ne global katiller mevcuttur, kim bilir. Büyük ülkelerin Siyonist oyunlara alet olması ve sahip çıkması boşuna değildir. Bir avuç masumun Gazze’de sıkıştırılması boşuna değildir.

Filistin devletinin kendi vatandaşlarını korumaya dönük askerî, diplomatik, siyasî hiçbir gayretinin olmayışı ilginç değil mi?

Filistin devletinin kendi vatandaşlarını koruma ve savunma hakkı yok mudur? Peki neden savunmuyor? Neden koruyucu tedbirler almıyor? Neden savunma haklarını en azından uluslararası arenada aramıyorlar?

Belki o bölgede savaşı kızıştıran uluslararası silah tüccarları. Veya hangi zındıka komitesi var kim bilir. Belki de dünyaya hâkim olmak isteyen hangi kötü güçler o bölgeyi ateş çemberine çevirdiler. BOP’tan Büyük İsrail projesine kadar, ne plânlar dönüyor orada, kim bilir?

Yarın inşallah devam edelim.

Dipnotlar:

1- Bakara Suresi: 154

2- Maide Suresi: 32