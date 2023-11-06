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6 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Yolculukta namaz ve camda teyemmüm -1

Süleyman KÖSMENE
06 Kasım 2023, Pazartesi
İskenderun’dan Erol Sarı: “Otobüste namaz (zor durumda sabah namazı) ve camda teyemmüm yapılır mı?”

Toplu Taşıma Araçlarında 

Yolculuk yaptığımız toplu taşıma araçları kendi kontrolümüzde ve hükmümüzde değilse, namazı vaktinde kılabilmek için önceden bir dizi önlem almamız kaçınılmaz olacaktır. 

Toplu taşıma aracımız tren gibi kompartımanı olan ve kıyamlı kıbleli namaz kılmamıza imkân veren bir araç ise, mesele yok. Namazı trende kıyam yaparak ve mümkün mertebe kıbleye dönerek veya gidiş istikametine göre yönümüzü kıbleye doğru ayarlayarak kılabiliriz. 

Toplu taşıma aracımız otobüs gibi kıyamlı kıbleli namaz kılmamıza teknik olarak imkân vermeyen ve namaz için muhakkak yeryüzüne inmemizi zorunlu kılan bir araç ise, yolculuğu bir işkenceye dönüştürmemek için, daha araca binmeden ve hatta bilet almadan, önlem almaya başlayacağız demektir. 

Eğer araca binmeden ön hazırlıklarımız olmazsa, yolculuk esnasında vakti giren bir namazı vakti çıkmadan kılma imkânı bulmakta geç kalmış olabiliriz. Ne olur, ne olmaz, teyemmüm için küçük ve temiz bir taş parçasını da yanımıza alabiliriz. Ama iş dara geldiğinde camda teyemmüm olur mu? Olmaz.

Tedbirler 

Almamız gereken önlemlere gelince...

1-Önce dua: İbadetlerimizi zamanında yapmamıza imkân veren hayırlı bir yolculuk nasip etmesi ve namazları vaktinde kılabilmemiz hususunda kolaylıklar ihsan etmesi için Allah’a dua etmeyi ihmal etmemeliyiz. 

2-Saat seçimi: Hareket saati ile karşı merkeze varış saati arası kaç saat sürüyor? Bu süre zarfında hangi namaz vakitleri giriyor? Farklı bir hareket saati tercih ederek, namaz vakitlerini yolculuk dışına alma imkânımız var mı? Önce bunları araştırmalıyız. Meselâ beş saatlik bir yolculuğumuz olacağını düşünelim. Eğer başka alternatif varsa, akşam namazına bir saat kala yola çıkmamızın ne kadar yanlış olacağı açıktır. Namaz vaktini düşünmeden yola çıkmış bir yolcunun, namaz vakti girdiğinde seyir halinde bulunan kaptanı yeni bir karar almaya zorlaması ve kaptandan namaz için kolaylık beklemesi doğru olmaz. Oysa biletimizi akşam namazından hemen sonraki bir saate alsak, akşam namazını bu merkezde, yatsı namazını karşı merkezde kılma imkânını da elde etmiş oluruz. Böylece namaz vaktinde yolda ve seyir halinde bulunmaktan kurtulmuş oluruz.    

Firma Seçimi Önemli

3-Firma seçimi: Uzun yolculuklar için, molalarını namaz vakitlerinde veren veya namaz vakitlerinde müşterisine kolaylıklar sağlayan firmalar varsa, onları tercih etmeliyiz. Bu konuda bilet satış gişeleri yeterli bilgiye sahip olmayabilir, fakat gişeler bizi firma yetkilisi ile görüştürebilir.  

Firma yetkilisine veya kaptana yüz yüze, bu olmazsa telefonla ulaşıp, “Efendim, yolculuğumda firmanızı veya sizi tercih edeceğim. Yolculuk esnasında vakti girecek olan şu namazı kılmam hususunda bana yardımcı olabilir misiniz?” gibi, kurulabilen sağlıklı bir iletişim, büyük oranda namaz problemimizin zamanında çözümüne olumlu katkı sağlayacaktır. 

Çünkü rekabet halindeki hiçbir firma; 1-Müşterisini kaçırmak istemeyecektir. 2-Müşterisine hizmet sunmaktan zevk alacaktır. 3-Müşterisinin duasını almaktan huzur duyacaktır. 

Devam edelim inşallah.

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