Yurt dışı kurban kayıtları başladı

Murat Bey: “Yurt dışı kurbanı kesimi ve efdaliyeti hakkında bilgi verir misiniz?”

İslam Coğrafyası Bizimdir

Kuruluşu Avustralya’da bulunan ve 45 yıldır Avustralya’da, 10 yıldır da bazı Afrika ve Asya ülkelerinde binlerce ihtiyaçlı Müslüman’ın yardımına koşan ve ihtiyacına yetişen Avustralya Nur Vakfı, bu sene de binlerce Müslüman’a yetişmenin ve hizmet götürmenin, kurban etleriyle bayramlarına bayram katmanın planını yapıyor. Tebrik ederiz.

Gerçi eskiden sadakanın ve hayrın bir memleketten başka memlekete taşınıp taşınmayacağı çok tartışılmıştır. Fakat o zamanlar başka memleketlerin ihtiyaç şiddeti şimdiki kadar bilinmezdi. Bilinse de İslamiyet her memleketi kendi etrafından sorumlu tuttuğundan; bir memlekete yardım götürdüğünüzde, o bölgeden sorumlu komşu Müslümanların hizmet alanına girmiş oluyordunuz. Ancak şimdi böyle değil!

Her şeyden önce, umumi afetler hep böyle seferberliklerin dışında tutulmuştur.

Şimdi Arakan’dan Yemen’e, Asya’dan Afrika ülkelerine kadar İslam coğrafyasında sanki umumi bir afet yaşanıyor gibidir. Komşuları da fakirdir. Zengin ve savurgan kimi ülkeleri dikkate değer bulmuyorum.

Ancak batı sömürgesine ve zalimlerin hegemonyasına maruz kalmış nice coğrafyaların varlığı ve bizim oralara el uzatmamız gerektiği aşikardır. Avustralya Nur Vakfı söz konusu bölgelerde bizim adımıza bulunarak, bizim yapamadığımız hizmetler yapıyor. Sırtımızdaki ağır yükü hafifletiyor.

Sevabı Katlanan İbadet

Söz konusu bölgelerde hayvanların çok ve ucuz olması bize ekstra bir kolaylık ve ibadet imkânı sağlıyor. Bir kurban yerine birden fazla kurban kesme imkânınız doğuyor.

Yurt dışı kesimi için verilen numaraya para yatırmak suretiyle adak kurbanı olsun, akika kurbanı olsun, Kurban Bayramı kurbanı olsun, vekâlet yoluyla kurban kestirilebilir. Hem kurban, hem sadaka olarak inşallah makbul olur. Havaleye ad, soyad ve telefon numaralarımızı yazmayı unutmayalım.

Avustralya Nur Vakfı’nın organize ettiği yurt dışı kesimleri bizzat vakıf kardeşler tarafından Somali, Sudan, Etiyopya, Bangladeş, Lübnan ve diğer ülkelerdeki köylerden ve çobanlardan kurbanlıklar alınarak yapılıyor ve hemen o bölgede dağıtılıyor.

Bu hizmete öncülük eden Yeni Asya Vakfı yetkilileri ile Avustralya Nur Vakfı yetkililerine tekrar teşekkürler.

Kesimler Vekalet Usulüyle Yapılıyor

Avustralya Nur Vakfı’nın açıklaması şöyle:

*Yurtdışı kurban hissesi 1195 liradır. Kurbanlıklarımızın tamamına yakını büyük baş olarak kesilmekte, kısmen ve az da olsa, bazı bölgelerde deve ve koyun kesimi yapılmaktadır.

*Ülkelere ve bölgelere göre kurban fiyatları farklılık arz ettiği için, toplanan kurban ücretleri bir havuzda birikip, alınan kurban hisse sayısına göre kurbanlıklar alınmakta, o ülkelerin farklı bölgelerinde, kırsalda, köylerde, kasabalarda, yetimhane ve hastahanelerde vs. gönüllü yerli halktan ve Nur Vakfı üyelerimizin nezaretinde kesilip aynı mahallerde dağıtımı yapılmaktadır.

*Genelde çalıştığımız bölgelerde internet ortamı ve diğer teknik alt yapı zayıflığı yüzünden video çekimi ve herhangi bir kayıt yapılamamaktadır.

*Toplu olarak sizlerden vekalet aldığımız hisseleri kesim bölgelerindeki gönüllü kardeşlerimize iletiyoruz ve sizin adınıza kurban kesimlerini yaptırıyoruz.

Yurtdışı kurbanları ile ilgili İBAN numaraları ve sair bilgi ve numaralar gazetemizde yayınlanmaktadır. İlgilenenlerden ve bu hizmeti sağlayan yetkililerden Allah razı olsun.

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