"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Arzular ve fikirler - 1

Şemseddin ÇAKIR
18 Temmuz 2025, Cuma
İnsan zaaf ve noksanlarla alûde, şeytan ve nefsin istilâsına açık bir varlıktır. Dolayısı ile ondan her türlü kötülük südûr edebilir.

Bunlardan biri ve en tehlikelisi de arzularına fikir sureti giydirerek hakikatleri dejenere etmesidir ki, böylece insanlar yanlışları doğru, doğruları yanlış zannederek aldatılmış olur.

İşte onlardan biri de, maalesef Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinde yerinin olmadığını düşündüğümüz “Topal Hafız” lakaplı şahsın istismarıdır. Son dönemde Topal Hafız meselesi, çok yanlış yorumlanarak Nur talebelerinin insicamını bozacak bir noktaya getirilmiştir. Topal Hafız’ın 15 Temmuz sonrası tutuklanması üzerine; Risale-i Nur’un meslek ve meşrebine bağlı kalmış ve Risale-i Nur’un bütün prensiplerine hakkıyla riayet etmiş de, başına o işler gelmiş gibi bir hava estirilmiştir. Hakikatte, Topal Hafız’ın, nakledenlerin de itirafı ile, Bediüzzaman’ın ikazına rağmen, hayatının ilerleyen kısımlarında Risale-i Nur’un meslek ve meşrebine uymayan bir cereyanın içinde yer aldığı ve bütün himmetini ona sarf ettiği için o sıkıntılara maruz kaldığını düşünmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Üstad Hazretlerinin Risale-i Nur’un meslek ve meşrebine sadakat ve kanaat hususundaki hassasiyeti malumdur. Hatta Üstad Eskişehir hapsinde, Şeyh Şerafeddin’e meyleden bir talebesini “Sen beni tekzip ettin” diye reddetmiştir.  

Bu meselenin özeti şudur: ‘teyid edilmemiş bir rivayete göre’ Üstad, Topal Hafız’a “İlerde çok sıkıntılı bir nifak dönemi olacak, insanlar hapislere doldurulacak, sen de onlardan olacaksın” demiş. Ve hakikaten 15 Temmuz’da aynısı olmuş; Topal Hafız’la birlikte Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinden ayrı bir yol tutanlar, ne yazık ki, o musibetlere maruz kalmışlardır. Aslında burada Topal Hafız, o ikaza kulak verip şahsî, indî arzularını bir kenara bırakarak Risale-i Nur’un prensiplerine ve Nur talebelerinin meşveretlerine tâbi olması gerekirken, bilâkis o cereyanın içinde yer aldığı için bir musibete maruz kaldığı anlaşılması icap eder. Halbuki, uymadığı halde takdir edilip, hakikatin hilafına olarak âdeta haklıymış gibi gösterilmek istenmektedir. Zira Risale-i Nur’un prensiplerine uyanlar o felâketten mahfuz kalmış, hiçbir hakikî Nur talebesi zarar görmemiştir. Buna rağmen, bizim dışımızda vuku bulan bir hadise olduğu hâlde, yaşananlar ısrarla Nur talebelerine mâl edilmeye çalışılmaktadır.

Mesele öyle bir noktaya getirilmiştir ki, sanki Topal Hafız Risale-i Nur’un meslek ve meşrebine sadık kaldığı için o felâkete maruz kalmış gibi gösterilmektedir. Hatta daha tehlikelisi, Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinden ayrılan ve tarikat meşrebâne bir yol tutan tek şahıs etrafında toplanıp “farklı bir çığır açanlar” hakikî Nurcu imiş gibi lanse edilip gerçek Nurcular onlara iltihak etmediği için itham edilmektedir. Halbuki bu; ikaz edildiğimiz, ahirzaman nokta-i nazarından en büyük fitne ve imtihanlardan biridir. Çünkü Üstad Hazretleri Yirmi dokuzuncu Mektub’un Beşinci Desise-i Şeytaniyesinde bizi şu mesajlarla  ikaz eder: 

“Ehl-i dalâletin tarafgirleri, enaniyetten istifade edip kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar, enaniyettir. Ve en zayıf damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler” dedikten sonra, “O [...] kuvvetli enaniyet-i ilmiyeyi taşıyan zatlar bilsinler ki, bana değil, Kur’ân-ı Hakîm’e talebe ve şakirt oluyorlar.” “O ulema, ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, taraftar olsunlar.”

Üstad yine bu vesile ile Risale-i Nur hizmetine destek yerine köstek olan ulemaü’s-sû hakkındaki tehdid-i azîme de dikkat çekerek, mealen, “Firavunmeşrep bir adamın kemal-i sadakatle etrafında toplanıp, şiddetli bir tesanüdle iş gördükleri halde acaba bu kardeşiniz terk-i enaniyetle hakaik-i Kur’âniye etrafında bir tesânüdü sizden istemeye hakkı yok mudur?” diyor ve onun bir vazife-i vicdaniye olduğunu ihtar ediyor.

—DEVAMI HAFTAYA—

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye ve 10 Arap ülkesinden Suriye'ye de saldıran İsrail'e ortak kınama

    Fransa, Senegal'den çekildi

    MSB: İsrail'in Suriye'deki saldırıları açık provokasyondur

    Dürzi lider Canbolat: İsrail, Suriye'yi karıştırmak için bazı Dürzileri kullanıyor

    Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı

    İran'ın İsfahan'daki havaalanı yeniden faaliyetlerine başladı

    Gazze'de sivilleri vuran İsrail'e tepki gösterdi

    "Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var"

    Endonezya'da hava kirliliği 6 milyondan fazla kişiyi hasta ediyor

    "Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku sert şekilde ihlal eden bu saldırılar, kınanmayı hak ediyor"

    Suriye ordusu Süveyda kentinden tamamıyla çekildi- Kent merkezi Dürzi güçlerinin kontrolüne girdi

    İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil toplanacak

    Yalova'da deniz kirliliğine neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza

    Pakistan'da muson yağmurlarında son 24 saatte 28 kişi öldü, 90 kişi yaralandı

    Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor - Dünya, Suriye'ye de saldıran İsrail'i bir kez daha kınadı

    Irak'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 50 kişi öldü

    Komisyon, süreci şeffaf yürütmeli

    Ekrem İmamoğlu hakkındaki "hakaret"ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davada karar - İmamoğlu'ndan açıklama

    İnsanlığın belası ve düşmanı İsrail şimdi de Suriye'ye saldırıyor: 'Suriye, Süveyda'dan çekilmezse saldırılar sürecek tehdidi'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye ve 10 Arap ülkesinden Suriye'ye de saldıran İsrail'e ortak kınama
    Genel

    Devlet Milletin hizmetkarı olmalı - “Devlet bizim neyimiz olur?”
    Genel

    Barla - Üstadın Hayatı -1
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.