"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

İmansızlık ve ahlâksızlık, Kur’ân ile durdurulur…

Şükrü BULUT
18 Temmuz 2025, Cuma
Zaman hasta ve zamana mahkûm dünya hasta…

Dünya hastalanınca, misafiri insan da hasta… Ve merkeze oturtulmuş insan ile alakadar herşey hasta… Marazlı asır ve marazlı zaman… En büyük maraz nedir, diye sorulsa… Elbette iki hayatımızı da mahveden imansızlık ve neticesi olan ahlâksızlık, diyeceğiz.

Gençliğimizde, hastalara teker teker muhatap olunurdu. Hekim de, mürşid de… Bediüzzaman, ferdin tekbaşına farklı bir dünya olduğunu, eserlerinde isbat ediyor. Önce çekirdek, sonra ağaç ve ardından da meyveyi dillendiriyor, Nurlarda… Gençliğimizde, iman hakikatlerine muhtaç birisini gördük mü, uyku girmezdi, gözlerimize… Gece-gündüz o muhtacı taakip ederdik. Yolda, çayhanede, okulda veya işyerinde… İmana muhtaç bir gönül bulma sevdasıyla, Türkiye’yi baştan  başa otobüsle dolaşan kahramanlarımız vardı. Yolculuk, insanı alışkanlıklarından soyutlayınca, kişi gurbeti azıcık içinde hisseder. Ve ülfetin kapattığı birçok güzel kapı yollarda açılırdı, nurlara… Bazıları bu Nur sevdalılarına deli nazarıyla bakarlardı… Kim deli- kim akıllı, Allah bilir.

Sonra, zamanın Kur’ân güneşinin önüne, ahirzaman dinsizlerince ihtilâller, iğfaller, bid’atlar ve korkutmalarla renkli perdeler gerildi ve manzaralar değişti. Bir hipnoz dünyası, bir hayâl âlemi veya fildişi kulelerle dolu coğrafyalarla karşılaştığımızı,  sonradan anladık… Rüya ile yakaza arasında… Kulağımıza; özgüvenden,  üstünşahsiyetimizden, kabiliyetlerimizden, hadiselere hâkimiyetimizden ve çevremizin;   imtihanlarını vermiş dostlarımızla sarılı olduğunu fısıldadılar… 

Nefsimizin hoşuna gitmişti, bu fısıltılar… Enaniyet eşliğinde akıllarımıza danıştığımızda, önemli bir itirazla karşılaşmadık. 

Önce üzerimizdeki eskileri çıkarmakla başladık. Yeni esvaplar kadar, yeni üsluplar… Yeni ve canlı çevreler arandık. İnsanların bize pozitif bakacağı, hayranca süzeceği ve hatta alkışlayacağı çevreler… Var mıydı- yok muydu? Önemli değildi. Sun’î de olabilirdi… Manzaramızı; riyakâr bakışlarla da olsa, görünüşü bozmayacak şeylerle tamamlayabilirdik. Bu yeni dünyamıza geçerken uğradığımız kayıpları çok sonradan anladık… Gönüllerimize özenerek çoraklaşan topraklarımızla karşılaştığımızda… Yüce dağların eteklerini tutan çeşmeler, gözlerimize özenip yaşakıtamadığı zamanlarda… Ve kalabalıklara dalıp insanı unuttuğumuz demleri, yaşlılık mevsimiyle birlikte topluluklar dağıldığında… İnsanı aradı gözlerimiz. Dost, samimî ve henüz fıtratı bozulmamış bir insanı…

Ücra kasabalardan ta büyük şehirlere kadar, Müslümanların feryâd ü figanlarını işitiyoruz, bugün. İmansızlık ve ahlâksızlık hastalıklarına müptela sevdiklerinin kayıplarına ağlıyorlar… Neler olmamış ki… Ciğer mi dayanır, bu dertlere… En acıklı aile dramları, cinayetler, intiharlar, iftiraklar, kaybolan gençlikler ve soyu tükenen nesiller… Daha neler, neler… Olay dönüp dolaşıyor, zamanın hastalığına konulan yanlış teşhise ve tedavi edilemediğinden kangrene dönüşmüş uzuvlara ve bitkisel hayata düşmüş canlara geliyor.

Gençliğimizde hastalık değil, hasta konuşulurdu. Ve hasta mükerrem bir varlık olarak telâkki edilirdi. En yüce varlık olan insanın hastalığı ister uzvî olsun, ister ruhî… Kalpleri, gönülleri, duyguları, hissiyatı ve hatta rüyaları güzelleştirecek Kur’ân ve hakikatleri, her ihtiyacımıza cevap veriyordu. Yığınlara bedel, insan vardı. Meskûn mahaller ve sakinleri vardı, kalabalıklar yoktu. Çarşı-pazar herkes birbirilerini tanıdığından yâd yoktu, herkes yârânca dururdu, sokakta. Bir bakış ve tebessüm tanışmaya yol verdiğinden;  yabancı yoktu ve ecnebî denildiğinde, hudut harici kastedilirdi.

Bizim şikâyetimiz ne hastalanmış zamanadır, ne de acûze-i şemtaya dönüşmüş dünyayadır. Bir sözümüz de; İslâmiyet, millet ve vatan adına bizi iğfal ederek bu dehşetli felâkete sürükleyen yöneticileredir. Eline Kur’ân’ı alarak meydana çıkan ve “Müslüman Nesiller yetiştireceğine” söz veren reisleredir. Siyasetin hastalığı, bu reisleri şaşırtınca; bir hitabet, konferans veya sohbetle binlerce gencin imanlı olup güzel ahlâkla cemiyeti süsleyeceğine inandılar. Ve çevrelerindeki Kur’ân ehlini de iğfal ettiler. 

Bediüzzaman’a hürmet ediyormuş görünüp; Neoliberallerin popülist ve sefih programlarını bu cennetvatanımızda uyguladılar… Kur’ân’ın haram kıldığı hayatı; bin seneden beri İslâm’a bayraktarlık yapmış Türk Milletimize  “dindarlık kisvesiyle”, helâl diye takdim ettiler... Dünyaları uğruna dinlerini pazarlayan ve çok da ucuzca satan kahramanlaradır, sözümüz…

Okunma Sayısı: 307
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • İhsan

    18.7.2025 00:10:18

    Güzel bir iç muhasebe. Mantıklı nir tahlil. Ve hikmetlice yol gösteriyor. Allah kalem ve kalbine kuvvet versin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Türkiye ve 10 Arap ülkesinden Suriye'ye de saldıran İsrail'e ortak kınama

Fransa, Senegal'den çekildi

MSB: İsrail'in Suriye'deki saldırıları açık provokasyondur

Dürzi lider Canbolat: İsrail, Suriye'yi karıştırmak için bazı Dürzileri kullanıyor

Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı

İran'ın İsfahan'daki havaalanı yeniden faaliyetlerine başladı

Gazze'de sivilleri vuran İsrail'e tepki gösterdi

"Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var"

Endonezya'da hava kirliliği 6 milyondan fazla kişiyi hasta ediyor

"Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku sert şekilde ihlal eden bu saldırılar, kınanmayı hak ediyor"

Suriye ordusu Süveyda kentinden tamamıyla çekildi- Kent merkezi Dürzi güçlerinin kontrolüne girdi

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil toplanacak

Yalova'da deniz kirliliğine neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza

Pakistan'da muson yağmurlarında son 24 saatte 28 kişi öldü, 90 kişi yaralandı

Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor - Dünya, Suriye'ye de saldıran İsrail'i bir kez daha kınadı

Irak'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 50 kişi öldü

Komisyon, süreci şeffaf yürütmeli

Ekrem İmamoğlu hakkındaki "hakaret"ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davada karar - İmamoğlu'ndan açıklama

İnsanlığın belası ve düşmanı İsrail şimdi de Suriye'ye saldırıyor: 'Suriye, Süveyda'dan çekilmezse saldırılar sürecek tehdidi'

En Çok Okunanlar

Genel

Türkiye ve 10 Arap ülkesinden Suriye'ye de saldıran İsrail'e ortak kınama
Genel

Devlet Milletin hizmetkarı olmalı - “Devlet bizim neyimiz olur?”
Genel

Barla - Üstadın Hayatı -1
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.