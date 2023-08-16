"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Duamızda külliyet

Süleyman Uçar
16 Ağustos 2023, Çarşamba
Hâlık-ı Zülcelâl, kâinatta en geniş özelliklere sahip olarak insanı yaratmış.

Sınırsız istidat ve kabiliyetler, mükemmel cihazât ve hasseler, nihayetsiz emel ve arzular bu câmîiyetin delilleridir. Mahlûkâtının her birini hususi vazifeler ile tavzif eden Rabbimiz, her bir hâllerini de dua hükmüne getirmiş. Külli vazife ve duaları en mükerrem mahluku olan insana yüklemiştir.

Tohum ve yumurtaların programları onların istidatlarıdır. Yaratılan her şey Kudretin kelâmıdır, konuşmasıdır. Mahlukâtın sesi ve fiilî halleri Kelam ve Kudret sıfatlarının bir tecellisi olduğundan, onların konuşması sayılır. Mevcudâtın fıtratındaki meyelanlar ise İrade sıfatının tecellisidir. Çekirdekteki neşv-ü nema meyli onun istidat diliyle duasıdır. Sebeplerin bir araya getirilmeleri istidat lisanıyla dua sayıldığından, çekirdek ve yumurtaların içindeki suretlerin açılmasını Fettah olan Allah’tan talep ederler.

Mahlukatın rızka muhtaç olmaları Rezzak isminin tecellisindendir. Yaprağı susuzluktan sararan ağacın, ihtiyac-ı fıtrî ve hâl diliyle Rabbülaleminden rahmet talep ettiğini anlayabiliriz.

Cenab-ı Hak, zor durumda kalan kullarını ve mahlukâtını hususi teveccühle o sıkıntıdan kurtarması çok vuku bulmuştur. Yunus (as) denize atıldığında balığın yutmasıyla karşılaştığı ıztırar halinin sahil-i selametle neticelenmesi, bir duanın kabulüdür.

Mahlukâtın her halinin bir dua çeşidine denk gelmesi, kâinattan Rabbülâlemine hadsiz duaların yükseldiğini gösterir. Bu duaları çeşitleriyle farketmek, sebeplere tesir vermek gafletinden kurtarır. 

Şahsî başarısının sebebinin, kabiliyet ve fikrinin mahsulü olduğuna kapılanlar, beşer tarihinde kazanılan ilim, sanat ve tüm terakkiyatları da şahısların kendi eseri olduğu yanlışına düşürür. Telâhuk-u efkârla yani fikirlerin birleşmesi ve insan cevherindeki istidatların gelişmesiyle beraber, maddelerdeki istidatların keşfinden elde edilen sanat harikalarının, istidat lisanıyla ve ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla duanın semeresi olduğu bilinmelidir. Allah’ın ikramı olan terakkiyât nimetleri, istidat lisanıyla yapılan duanın neticesinde beşere verilmiştir. 

İlim ve becerimizin dua olduğunu ve Allahtan geldiğini bilmemek, enaniyeti kuvvetlendirir. Peygamber mucizeleriyle hediye edilen sanatlar, istikbâlin terakkiyâtına tohum olmuştur. Cenab-ı Hakka vermediğimiz her sanat nimeti, beşeriyet âleminde yeni Kârunları mahsul veriyor.

Üstadın, Risale-i Nurla yaptığı hizmetin muvaffakiyetinde istidat, ihtiyac-ı fıtrî ve ıztırar lisanıyla yaptığı küllî duaların payı vardır. Bizler ise farklı alanlarda inkişaf etmiş istidatlarımızı meşveret ve şûrâ havuzu içindeki kararların etrafında tesanütle halka haline getirmeliyiz. On akılla, yirmi göz ve kulakla külliyet kazanan istidatların fiilî dualarıyla yapılan hizmetin muvaffakiyeti gözlere görünecektir.

Ahirzamanın şiddetli tahribatı içinde iman zafiyetinden dolayı mukâbele edemeyen insanların ebedi hayatlarını kaybetmek tehlikesinin ızdırabından ortaya çıkan ıztırarı hissedip, Risale-i Nurun imdatlarına yetişmesini Cenab-ı Haktan istemek gerektir. 

Dinin hakikatlerine hava ve sudan daha ziyade muhtaç olmanın ihtiyac-ı fıtrîsindeki dil ile Nur hakikatlerine ihtiyacın hissedilmesini talep etmeliyiz. 

“Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var” (Furkan 77) âyetinin külliyetine bir nebze nail olmak için istidat, ihtiyaç ve ıztırar diliyle duaların farkına varmalıyız.

Benliğimize bel bağlamaktan fiilî dua yaptığımızın şuuruyla kurtulabiliriz. Fiilî dualarımızın dünyevî neticelerini peşinen elde etsek bile, fiilî dua niyetimize ahirette sevap ihsan edilecektir. Duanın tüm nevleri bir ubudiyet olduğunu ve onun da neticesi uhrevî olduğunu unutmadan duaya devam edelim.

Okunma Sayısı: 589
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Neslinur

    16.8.2023 08:27:34

    👏👏👏🌹

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Meriç Nehri'nde kuraklığın izleri

Fenerbahçe, Maribor deplasmanında

Antalya - Akseki'deki yangın devam ediyor

150 Müslüman Alim: Kur’an yakılması kabul edilemez - Kur’an yakmak nefreti ve ırkçılığı körükler

Kira kaosu sosyal yaraya dönüştü

Emekli: Eve misafir gelecek diye korkuyoruz

Memur iş bırakacak

Krizi vatandaşa yüklemeyin

Sağlıkta şiddet bitmiyor

Akademisyenler yurtdışına neden gidiyor?

Yoksulluk sınırı 40 bine dayandı

Zamlar hız kesmiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaştı

Helal Ürün Geliştirme Yüksek Lisans Programı

341 bin öğrenci 12. sınıftan mezun olamadı

Kazdağları ranta kurban

Hawaii'deki ölü sayısı daha da artacak!

Trablus’a uçuşlar durduruldu

'Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz'

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Naum, M. Kemal’le gizlice ne konuştu?
Ali FERŞADOĞLU

Duble yol ve köprülerin kıymetini bilelim!
M. Latif SALİHOĞLU

Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 8
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Zamlar hız kesmiyor
Risale-i Nur'dan

Hutuvat-ı Sitte ile İngilizlerin başlarına vurdum
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Faruk ÇAKIR

Yaparsa kim yapar?
Genel

Kira kaosu sosyal yaraya dönüştü
Süleyman Uçar

Duamızda külliyet

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.