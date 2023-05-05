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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

20 yılın hâtimesi

Taha Şahiner
05 Mayıs 2023, Cuma
20 yıllık iktidarının ardından AKP en endişeli ve umutsuz seçimine giriyor.

AKP’nin umutsuzluğunun en büyük etkenleri; mevcut iktidarın artık hiçbir proje üretememesi, sorunları çözmekte aciz kalması, üstüne üstlük artarak devam eden ve artık bizzat kendisinin sebep olduğu problemler.

Göreve gelirken, dindarların ağır haksızlıklara maruz kaldığı 28 Şubat sürecinin sebep olduğu baskı ortamının verdiği rüzgârı ve AB desteğini arkasına alan iktidar, kendi adlandırmasıyla “muhafazakâr demokrat” kimlikle yürüttüğü ilk iki dönemi belli bir performansla götürse de son on senedir tökezlemekte, bir bilinmezliğe doğru sürüklenmekte ve halkı da beraberinde sürüklemekte. Önce liberal demokrat, akabinde siyasal İslamcı ve şimdi ise milliyetçi bir portre çizmesi bu savrulmayı gözler önüne seriyor.

İktidar, son yıllarda büyük hak mağduriyetlerine ve başarısızlıklara imza attı. Her afette halkını derdiyle baş başa bıraktı. Hemen hemen her şeyi yanlış yaptı ve toplumu bu tarz felaketlere karşı hazırlayamadı.

Zira son yıllarda yaşadığımız pandemi, orman yangınları, sel ve deprem felaketleri bunların en somut örnekleri. Buna rağmen iktidar, muhalefeti suçlamakla meşgul. Sanki 20 senedir ülkeyi kendileri değil de muhalefet yönetiyormuş gibi.

2018’de Başkanlık Sisteminin getirilmesi ile yoksulluklar, yoksunluklar, yolsuzluklar, haksızlıklar iyice derinleşti ve toplumun geneline yayıldı. Halk ‘bakanlar kurulu’ndan çıkacak bir müjde beklentisi ile avunmaya çalışacak kadar mutsuz ve umutsuz.

Hâl böyle olunca, kan kaybeden iktidar, milliyetçilik topuzuna, hamasi söylemlere ve ucuz dinî ve siyasi polemiklere bel bağlamak durumunda kaldı. Zira artık halkına vereceği bir şey kalmadı.

Belki bugün iktidardakilere sorulsa artık ülkeyi yönetmek istemediklerini söyleyecekler ancak mevcut düzen kendileri tarafından öyle bir hale getirildi ki olası bir iktidar değişikliği kendilerinin hesap verme ihtimalini kaçınılmaz kılıyor. Bu durumdan da artık çıkabilmeleri mümkün gözükmüyor.

Millet İttifakı ise temel hak ve özgürlükleri, demokrasiyi, sağduyuyu ve meşrutiyeti esas alan bir politika izleyerek bu sıkışmışlığa bir çare olacağını deklare ediyor.

Millet olarak büyük bir değişimin arefesindeyiz. Artık değişim kaçınılmaz. İnşallah Millet İttifakı istibdad-ı mutlakı kıracak ve hürriyetin kapısını aralayacak.

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