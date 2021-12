Dünya zindanından Cennet bahçelerine...

Risale-i Nur’la hapishaneler birer “iman mektebi” ve “ısahhane” oluyor

İnsan hakları ve hürriyetlerinin kàle alınmadığı zaman ve zeminlerde pek çok masum insana “baskı, eziyet ve zulümler” yapıldığı bir hakikattir. O masumlardan birisi de Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleridir.

Uyduruk gerekçelerle, yani keyfî biçimde oradan oraya sürgün edilen, hattâ zindanlarda “çürütülen” Bediüzzaman, bütün bu menfî şartları kudsî iman hizmetinin lehine kullanma becerisini Allah’ın (cc) izniyle gösterebilmiştir—tarih buna şahittir.

Bediüzzaman sırasıyla Eskişehir (1935-36), Denizli (1943-44) ve Afyon (1948-49) hapislerinde bile boş durmamış, çileli hapis yıllarını gerek risale telifatı, gerek kendisiyle birlikte hapsedilmiş talebelerine yazdığı mektuplar, gerekse de mahkeme müdafaanâmeleri ile meyvedar bir hâle getirmiştir. Meselâ Eskişehir Hapishanesinde Yirmi Yedinci Lem’a (Eskişehir Mahkeme Müdafaası), Yirmi Sekizinci Lem’a (Latif Nükteler), Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i Arabiye (Tefekkürnâme), Otuzuncu Lem’a (İsm-i A’zam Risalesi) ile Birincive İkinci Şua’ları; Denizli Hapishanesinde On Birinci Şuâ (Meyve Risalesi), On İkinci Şuâ (Denizli Müdafaası), On Üçüncü Şuâ (Denizli Hapsi Mektupları); Afyon Hapishanesinde ise On Dördüncü Şua (Afyon Müdafaa ve Mektupları) ile On Beşinci Şuâ’yı (Elhüccetüzzehra Risalesi) kaleme alan Bediüzzaman, tâbir caizse,hapishaneleri iman hakikatlerinin telif ve talim edildiği birer medreseye (“medrese-i Yusufiye”) çevirmiştir.

İşte, Yeni Asya Neşriyat’ın “Medrese-i Yusufiye Risalesi” adı altında derlediği bu eserde Bediüzzaman’ın hapishane mektuplarına yer veriliyor. (Elimizdeki nüsha Ekim 2018 tarihli “ilk baskı” olup, 11,5 x 16,5 cm ebadında ve 368 sayfa.)

“Giriş” mahiyetindeki “Risale-i Nur mizanlarından On Üçüncü Söz’ün İkinci Makamının Haşiyesi”yle başlayan eser üç bölümden oluşmakta: “Eskişehir Hapishanesi Mektupları,” “Denizli Hapishanesi Mektupları” ve “Afyon Hapishanesi Mektupları...”

Ve şimdi, o kısım ve bölümler:

Risale-i Nur mizanlarından On Üçüncü Söz’ün İkinci Makamının Haşiyesi: Bediüzzaman’ın Sözler mecmuasına derç ettiği bu mektuplar Afyon hapsinde kaleme alınmış olup ayrıca On Dördüncü Şua içerisinde yer almakta.

Eskişehir Hapishanesi Mektupları:

Bu kısımda Bediüzzaman’ın 120 talebesiyle birlikte Eskişehir Hapishanesine sevk edilmesine dair Tarihçe-i Hayat’ın Eskişehir Hayatı bölümünün girişindeki bilgiler ile Bediüzzaman’ın Eskişehir hapsinde Risale-i Nur şakirtlerine yazdığı fıkralardan numuneler yer almakta. (Fıkraların tamamı Lem’alar mecmuasının Yirmi Sekizinci Lem’ası ile müstakilen neşredilen “Lâtif Nükteler” isimli eserde yayınlanmıştır.)

Denizli Hapishanesi Mektupları:

Tarihçe-i Hayat’ın Denizli Hayatı bölümünün girişinden alınan bilgilerle başlayan bu kısımda Bediüzzaman’ın 126 talebesiyle birlikte Denizli Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmesi, bu serencamın bizzat müellif-i muhteremin dilinden anlatıldığı On Altıncı Rica, Üstad’ın Denizli hapsinde talebelerine yazdığı bazı fıkra ve mektuplar ile bu hapsin mühim bir meyvesi olan Meyve Risalesinden Altıncı ve Yedinci Mesele’ler yer almakta.

Afyon Hapishanesi Mektupları:

Bu kısımda Bediüzzaman’ın Afyon Hapishanesi serencamı ve mahkeme safahatı Tarihçe-i Hayat’ın Afyon hayatı kısmından alınan bilgiler, İhtiyarlar Risalesinden On Beşinci Rica ve Üstad’ın Afyon hapsinde talebelerine yazdığı mektupları ihtiva eden On Dördüncü Şuâ’dan alınan bazı parçalar ile anlatılmakta...