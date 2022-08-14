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14 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Şiirlerle Bediüzzaman

TEVFİK BOZ
14 Ağustos 2022, Pazar
ŞİİR - Tevfik Boz - (Yirmidokuzuncu bölüm)

Nedir şu Mehdilik meselesi

Risale-i Nur Mehdiyi anlatır

Hadisde, ahır zamanın fitnesi

Risale oku ve incele satır satır

 

Hz. Mehdi’nin gelmesi müjdeli

Hz. Seyda acele etti kışta geldi

Deccal toplumu düşürdü bu hâle

Mehdi gelmesi küfrü yere serdi 

 

Deccalı ise basite alma, sakın

Deccal zalim zulmü ile meşhur

Deccal ile Nemrut birbirine yakın

Yardıma geldi Risale-i Nur

 

Mehdi’nin gelişi manevi kişi

Yani Hz. Mehdi’ye vazife verildi

Hz. Üstad’a düştü tamirat işi

Deccalın tahribatı ağır, efendi

 

Hazreti Mehdi’nin vazifesi ağır

Dinsiz bir rejim Deccalın planı

Mehdiyi tanımayan körle sağır

Deccalın ne dini var ne de imanı

 

Komünist rejmi ülkelere girdi

İnayet-i ilahi Türkiye mahfuz

Dinsiz kalmak Deccalın derdi

Hürriyetten uzağız henüz biz

 

Ehl-i ilim tefekkürle incele sözü

Şifresi Risale-i Nurlar’da gizli

Mehdilik meselesi nedir özü

İstikbalde çözülür toplumun dili

 

Mehdi belli Deccal kılıfı değişik

Sırrı inna atayna, geniş daire aldı

Hz. Mehdi ise istikbale yönelik

Geçmişe bak mesafe az kaldı

 

Her biri bir kıtanın başına geçer

Sadık şakirdler sefinede vazifeli 

Sahili selamet yolcularını bekler 

Nurların şakirdi sefinede vazifeli

 

Vazifeli ey Risale-i Nur şakirdi

Kalan ömrü hizmete verelim

Hiç farkı yok Türkü Arabî Kürdü

Biz vazifeli olduğumuzu bilelim

 

Hz. Üstad mazide ne demişti?

Rus devleti parça parça olur

Cümleleri tane tane seçmişti

Diyor Allah-u alem Allah bilir

Tevfik Boz

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