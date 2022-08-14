Şiirlerle Bediüzzaman

Nedir şu Mehdilik meselesi
Risale-i Nur Mehdiyi anlatır
Hadisde, ahır zamanın fitnesi
Risale oku ve incele satır satır
Hz. Mehdi’nin gelmesi müjdeli
Hz. Seyda acele etti kışta geldi
Deccal toplumu düşürdü bu hâle
Mehdi gelmesi küfrü yere serdi
Deccalı ise basite alma, sakın
Deccal zalim zulmü ile meşhur
Deccal ile Nemrut birbirine yakın
Yardıma geldi Risale-i Nur
Mehdi’nin gelişi manevi kişi
Yani Hz. Mehdi’ye vazife verildi
Hz. Üstad’a düştü tamirat işi
Deccalın tahribatı ağır, efendi
Hazreti Mehdi’nin vazifesi ağır
Dinsiz bir rejim Deccalın planı
Mehdiyi tanımayan körle sağır
Deccalın ne dini var ne de imanı
Komünist rejmi ülkelere girdi
İnayet-i ilahi Türkiye mahfuz
Dinsiz kalmak Deccalın derdi
Hürriyetten uzağız henüz biz
Ehl-i ilim tefekkürle incele sözü
Şifresi Risale-i Nurlar’da gizli
Mehdilik meselesi nedir özü
İstikbalde çözülür toplumun dili
Mehdi belli Deccal kılıfı değişik
Sırrı inna atayna, geniş daire aldı
Hz. Mehdi ise istikbale yönelik
Geçmişe bak mesafe az kaldı
Her biri bir kıtanın başına geçer
Sadık şakirdler sefinede vazifeli
Sahili selamet yolcularını bekler
Nurların şakirdi sefinede vazifeli
Vazifeli ey Risale-i Nur şakirdi
Kalan ömrü hizmete verelim
Hiç farkı yok Türkü Arabî Kürdü
Biz vazifeli olduğumuzu bilelim
Hz. Üstad mazide ne demişti?
Rus devleti parça parça olur
Cümleleri tane tane seçmişti
Diyor Allah-u alem Allah bilir
Tevfik Boz