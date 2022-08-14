Şiirlerle Bediüzzaman

ŞİİR - Tevfik Boz - (Yirmidokuzuncu bölüm)

Nedir şu Mehdilik meselesi Risale-i Nur Mehdiyi anlatır Hadisde, ahır zamanın fitnesi Risale oku ve incele satır satır Hz. Mehdi’nin gelmesi müjdeli Hz. Seyda acele etti kışta geldi Deccal toplumu düşürdü bu hâle Mehdi gelmesi küfrü yere serdi Deccalı ise basite alma, sakın Deccal zalim zulmü ile meşhur Deccal ile Nemrut birbirine yakın Yardıma geldi Risale-i Nur Mehdi’nin gelişi manevi kişi Yani Hz. Mehdi’ye vazife verildi Hz. Üstad’a düştü tamirat işi Deccalın tahribatı ağır, efendi Hazreti Mehdi’nin vazifesi ağır Dinsiz bir rejim Deccalın planı Mehdiyi tanımayan körle sağır Deccalın ne dini var ne de imanı Komünist rejmi ülkelere girdi İnayet-i ilahi Türkiye mahfuz Dinsiz kalmak Deccalın derdi Hürriyetten uzağız henüz biz Ehl-i ilim tefekkürle incele sözü Şifresi Risale-i Nurlar’da gizli Mehdilik meselesi nedir özü İstikbalde çözülür toplumun dili Mehdi belli Deccal kılıfı değişik Sırrı inna atayna, geniş daire aldı Hz. Mehdi ise istikbale yönelik Geçmişe bak mesafe az kaldı Her biri bir kıtanın başına geçer Sadık şakirdler sefinede vazifeli Sahili selamet yolcularını bekler Nurların şakirdi sefinede vazifeli Vazifeli ey Risale-i Nur şakirdi Kalan ömrü hizmete verelim Hiç farkı yok Türkü Arabî Kürdü Biz vazifeli olduğumuzu bilelim Hz. Üstad mazide ne demişti? Rus devleti parça parça olur Cümleleri tane tane seçmişti Diyor Allah-u alem Allah bilir Tevfik Boz

Okunma Sayısı: 86

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.