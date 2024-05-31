Bir sepetçikte serveti

Yetmiş yamalı Üstadın cübbesi
Bir sepetçikte Üstadın serveti
Herkese açıķtı Üstadın adresi
Çok merhametliydi, çoktu şefkati..
Hiçbir kimseden minnet almadı
Ustadın yiyecekĺeri ıse ortada
Ustad ne servet ne de mal dedi
Mal ve mülkü yoktur dünyada..
Risale-i Nur ise ilham-ı İlahi
Bunlar düşünüp yazma işi değil
İlhama mazhar olmuş vallahi
Risale-i Nurlarda çoktur bunun delili.
Risale-i Nurlar bir bahr-ı umman
Halledemediği hiçbir mesele yok
Üstaddır Said Nursi Bediüzzaman
Risale-i Nurların müşterisi pek çok..
Tecdid-i iman ise her zaman lazım
Hele bu asrımızın ihtiyacına bak
Maddeye sarılmışız her şey mi bizim
Uzun ince yoldayız, mezar ikinci durak..
Asrımız Hazreti Mehdi ile deccal devresi
Her ikisi de vazifelidir farklı mecrada
Herhalde bu konu anlaşılır zamanla
Birisi hayra çalışır biri de şerre.
Sonra anlaşılır tamiratların zorluğu
Eğer ki tarihçiler tarafsız yazsalar
Rehavetin sevkiyle maddeye dalmasalar
Eğer Hak yolunda hakkı görseler.
Üstad der: Beni görmek isteyenler
Risale-i Nurlârı okusunlar yeter
Hak yolunda nurlara çalışsınlar
Bizlere miras kalan büyük bir eser.