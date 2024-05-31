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31 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Bir sepetçikte serveti

TEVFİK BOZ
31 Mayıs 2024, Cuma
ŞİİR

Yetmiş yamalı Üstadın cübbesi

Bir sepetçikte Üstadın serveti

Herkese açıķtı Üstadın adresi

Çok merhametliydi, çoktu şefkati..

 

Hiçbir kimseden minnet almadı

Ustadın yiyecekĺeri ıse ortada 

Ustad ne servet ne de mal dedi

Mal ve mülkü yoktur dünyada..

 

Risale-i Nur ise ilham-ı İlahi

Bunlar düşünüp yazma işi değil

İlhama mazhar olmuş vallahi

Risale-i Nurlarda çoktur bunun delili.

 

Risale-i Nurlar bir bahr-ı umman

Halledemediği hiçbir mesele yok

Üstaddır Said Nursi Bediüzzaman

Risale-i Nurların müşterisi pek çok..

 

Tecdid-i iman ise her zaman lazım

Hele bu asrımızın ihtiyacına bak

Maddeye sarılmışız her şey mi bizim

Uzun ince yoldayız, mezar ikinci durak..

 

Asrımız Hazreti Mehdi ile deccal devresi

Her ikisi de vazifelidir farklı mecrada

Herhalde bu konu anlaşılır zamanla

Birisi hayra çalışır biri de şerre.

 

Sonra anlaşılır tamiratların zorluğu

Eğer ki tarihçiler tarafsız yazsalar

Rehavetin sevkiyle maddeye dalmasalar

Eğer Hak yolunda hakkı görseler.

 

Üstad der: Beni görmek isteyenler

Risale-i Nurlârı okusunlar yeter

Hak yolunda nurlara çalışsınlar

Bizlere miras kalan büyük bir eser.

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