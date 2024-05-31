Bir sepetçikte serveti

ŞİİR

Yetmiş yamalı Üstadın cübbesi Bir sepetçikte Üstadın serveti Herkese açıķtı Üstadın adresi Çok merhametliydi, çoktu şefkati.. Hiçbir kimseden minnet almadı Ustadın yiyecekĺeri ıse ortada Ustad ne servet ne de mal dedi Mal ve mülkü yoktur dünyada.. Risale-i Nur ise ilham-ı İlahi Bunlar düşünüp yazma işi değil İlhama mazhar olmuş vallahi Risale-i Nurlarda çoktur bunun delili. Risale-i Nurlar bir bahr-ı umman Halledemediği hiçbir mesele yok Üstaddır Said Nursi Bediüzzaman Risale-i Nurların müşterisi pek çok.. Tecdid-i iman ise her zaman lazım Hele bu asrımızın ihtiyacına bak Maddeye sarılmışız her şey mi bizim Uzun ince yoldayız, mezar ikinci durak.. Asrımız Hazreti Mehdi ile deccal devresi Her ikisi de vazifelidir farklı mecrada Herhalde bu konu anlaşılır zamanla Birisi hayra çalışır biri de şerre. Sonra anlaşılır tamiratların zorluğu Eğer ki tarihçiler tarafsız yazsalar Rehavetin sevkiyle maddeye dalmasalar Eğer Hak yolunda hakkı görseler. Üstad der: Beni görmek isteyenler Risale-i Nurlârı okusunlar yeter Hak yolunda nurlara çalışsınlar Bizlere miras kalan büyük bir eser.

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