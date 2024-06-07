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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Zat-ı Nurani

TEVFİK BOZ
07 Haziran 2024, Cuma
ŞİİR

Pür-şer beşer beklediği saadeti

Ahir zamanda Hz. Mehdi gelecek

Hazret gelmiş, ey İslam ümmeti

Eserleriyle küfr-ü mutlakı dağıtacak.

 

Ravilerin rivayetleri kat’i ve sahih

Bu konuda alimlerin içtimaları var

Okuyunuz gayet açıktır ve fesih

Bu sır ise Risale-i Nurlarda âşikâr..

 

Mescid-i Emevî namı ile mesrur

Şam’da İslam âlimlerinin toplanma yeri

Toplantıya katılıyor Molla Said-i Meşhur

Toplanmışlar devrin büyük alimleri..

 

Yaşı kaç idi büyük ulemaya hitabı

Meşhur Arap ulemasına ders veriyor

O rivayet-i sahihaların muhatabı

Hutbe-i Şâmiye namında kitap yazıyor.

 

Said, Şama gittiği vakit araç yok

Davet edenlerden nasıl haber almış

Siirt’ten Şam’a yol uzak, hem de çok

Yolculukta çok yerleri ziyaret etmiş..

 

Cümlelerle anlatılır mı iki dudak arası

Ey ehl-i ilim kitaplara bakın araştırın

Siirt nerededir ve Şam-ı Şerif neresi?

Peşin hükümlülüğü zihinlerden kaldırın.

 

Cenab-ı Allah bizlere basiret versin

O zat-ı nuranî pek yakınımızdadır

Ehl-i ilim bu konu üzerinde dursun

Mezarı bilinmez, mezarı nerededir?

 

O zat, “mezarım bilinmeyecek” demişti

Mezar yeri hangi bahçe ve hangi tarla?

Bayram Abiye adresini vermişti

Acaba adresinin yeri midir Barla?

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