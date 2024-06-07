Zat-ı Nurani

ŞİİR

Pür-şer beşer beklediği saadeti Ahir zamanda Hz. Mehdi gelecek Hazret gelmiş, ey İslam ümmeti Eserleriyle küfr-ü mutlakı dağıtacak. Ravilerin rivayetleri kat’i ve sahih Bu konuda alimlerin içtimaları var Okuyunuz gayet açıktır ve fesih Bu sır ise Risale-i Nurlarda âşikâr.. Mescid-i Emevî namı ile mesrur Şam’da İslam âlimlerinin toplanma yeri Toplantıya katılıyor Molla Said-i Meşhur Toplanmışlar devrin büyük alimleri.. Yaşı kaç idi büyük ulemaya hitabı Meşhur Arap ulemasına ders veriyor O rivayet-i sahihaların muhatabı Hutbe-i Şâmiye namında kitap yazıyor. Said, Şama gittiği vakit araç yok Davet edenlerden nasıl haber almış Siirt’ten Şam’a yol uzak, hem de çok Yolculukta çok yerleri ziyaret etmiş.. Cümlelerle anlatılır mı iki dudak arası Ey ehl-i ilim kitaplara bakın araştırın Siirt nerededir ve Şam-ı Şerif neresi? Peşin hükümlülüğü zihinlerden kaldırın. Cenab-ı Allah bizlere basiret versin O zat-ı nuranî pek yakınımızdadır Ehl-i ilim bu konu üzerinde dursun Mezarı bilinmez, mezarı nerededir? O zat, “mezarım bilinmeyecek” demişti Mezar yeri hangi bahçe ve hangi tarla? Bayram Abiye adresini vermişti Acaba adresinin yeri midir Barla?

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