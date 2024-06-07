Zat-ı Nurani

Pür-şer beşer beklediği saadeti
Ahir zamanda Hz. Mehdi gelecek
Hazret gelmiş, ey İslam ümmeti
Eserleriyle küfr-ü mutlakı dağıtacak.
Ravilerin rivayetleri kat’i ve sahih
Bu konuda alimlerin içtimaları var
Okuyunuz gayet açıktır ve fesih
Bu sır ise Risale-i Nurlarda âşikâr..
Mescid-i Emevî namı ile mesrur
Şam’da İslam âlimlerinin toplanma yeri
Toplantıya katılıyor Molla Said-i Meşhur
Toplanmışlar devrin büyük alimleri..
Yaşı kaç idi büyük ulemaya hitabı
Meşhur Arap ulemasına ders veriyor
O rivayet-i sahihaların muhatabı
Hutbe-i Şâmiye namında kitap yazıyor.
Said, Şama gittiği vakit araç yok
Davet edenlerden nasıl haber almış
Siirt’ten Şam’a yol uzak, hem de çok
Yolculukta çok yerleri ziyaret etmiş..
Cümlelerle anlatılır mı iki dudak arası
Ey ehl-i ilim kitaplara bakın araştırın
Siirt nerededir ve Şam-ı Şerif neresi?
Peşin hükümlülüğü zihinlerden kaldırın.
Cenab-ı Allah bizlere basiret versin
O zat-ı nuranî pek yakınımızdadır
Ehl-i ilim bu konu üzerinde dursun
Mezarı bilinmez, mezarı nerededir?
O zat, “mezarım bilinmeyecek” demişti
Mezar yeri hangi bahçe ve hangi tarla?
Bayram Abiye adresini vermişti
Acaba adresinin yeri midir Barla?